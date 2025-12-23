萩生田光一訪高雄 陳其邁：為區域和平穩定貢獻

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）日本自由民主黨幹事長代行萩生田光一與八王子市訪問團今天訪問高雄市，高雄市長陳其邁感謝長期支持高雄及台灣表示，高雄將持續努力，為區域和平與穩定貢獻心力。

訪團到高雄紅毛港保作安堂向前日本首相安倍晉三銅像致意，並拜會陳其邁及高雄市議會議長康裕成，就多項議題深入交換意見。

陳其邁表示，高雄與日本長期維持緊密友好關係，在城市治理、教育交流或產業合作等面向累積豐厚互動基礎，感謝安倍晉三及萩生田光一以堅定立場支持台灣。

陳其邁感謝八王子市多年支持台灣，其中八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一今年捐款70萬日圓（約新台幣14萬元）予高雄市立圖書館充實館藏，更連3年採購高雄鳳梨，作為八王子市全市38所國中營養午餐食材。

萩生田光一表示，率八王子市議員團一同造訪，展現高度重視高雄與八王子市長年友誼。2026年適逢高雄與八王子市締結友好城市20年，雙方將持續透過節慶互訪、教育合作等多元形式，深化城市夥伴關係。

陪同與會的民主進步黨籍立法委員邱議瑩表示，萩生田光一是非常知名且支持台灣的國會議員，台日交流相信未來只會多、不會少，且不管在政治、外交或東亞地區協防上，台日關係一定會越來越密切。

萩生田光一現任自民黨幹事長代行和東京都第24區眾議院議員，出生於東京都八王子市，八王子市與高雄有簽教育合作備忘錄，雙邊互訪交流密切。（編輯：李明宗）1141223