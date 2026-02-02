《萬世巨星》震撼登台 「背叛者」視角出發！信仰衝擊結合搖滾、戲劇

《萬世巨星》今夏重磅登台。寬宏藝術提供

風靡全球超過半世紀的傳奇搖滾音樂劇《萬世巨星》（Jesus Christ Superstar），將於2026年夏天登台，由音樂劇大師安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）與提姆．萊斯（Tim Rice）聯手創作，集結搖滾、戲劇與信仰衝擊為一體。

本次亞洲巡演由英國金牌製作人大衛‧伊恩（David Ian）攜手 Crossroads Live、Work Light Productions 與寬宏藝術隆重呈獻，帶來榮獲奧利佛獎肯定的全新重製版全本音樂劇《萬世巨星》。

該製作自推出以來即獲國際媒體高度讚譽，《衛報 The Guardian》盛讚：「華麗、震撼、宛如天啟般的音樂劇。」本次演出將於2026年6月18日至21日登上台北國家戲劇院，作為亞洲巡演的重要一站，並將前往馬尼拉、新加坡等城市巡演。

《萬世巨星》集結搖滾、戲劇與信仰衝擊。寬宏藝術提供

顛覆傳統音樂劇！搖滾風格震撼劇壇

全本音樂劇《萬世巨星》自1971年問世以來，即以顛覆傳統音樂劇的搖滾風格震撼劇壇，風靡全球數十年載，被譽為音樂劇史上的不朽經典。作品從「背叛者」猶大．伊斯加略（Judas Iscariot）的視角出發，帶領觀眾重新凝視耶穌基督受難與復活前的關鍵時刻，深刻刻畫信仰、權力與人性之間的拉扯。

故事聚焦於耶穌、猶大、抹大拉的馬利亞與追隨者們的內心掙扎，情感張力強烈，音樂熱血直擊靈魂。經典曲目如〈Superstar〉、〈I Don’t Know How to Love Him〉、〈Gethsemane〉傳唱至今，影響無數音樂與劇場創作者，堪稱搖滾音樂劇的原點之作。



