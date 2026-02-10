萬丹泥火山今年首次噴發 泥漿流滿水溝

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉泥火山今(10)日凌晨再度噴發，大約在皇源聖殿右側，這是今年首次噴發，上次噴發是在去年11月12日。

萬丹泥火山今(10)日再度噴發，當地民眾表示，不知道是今天凌晨幾點噴發，這次爆發的能量沒有很多，只有小小一部分而已，位置約在皇源聖殿右側，泥漿流入水溝，把水溝都滿了，之前堆置的舊泥都還在。

萬丹泥火山不定時噴發，上次是在去年11月12日，去年共噴發2次，第1次是在6月26日，過去噴發口常有多處，都要調動怪手將噴發的泥漿導流，由於泥漿噴出後，會流到附近部分農田，造成損害，讓農民十分困擾。

今天凌晨為今年首度噴發，白天噴發的狀況已經不太明顯，但消息傳出許多好奇民眾前往觀賞。

