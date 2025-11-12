萬丹泥火山相隔4個月二度噴發 比前次新增一噴發點

屏東縣萬丹鄉泥火山12日上午再度噴發，是今年第二度噴發，距離上一次噴發相隔4個多月。

位在泥火山噴發點旁的皇源聖殿廟方人員表示，今日上午5時許發現泥漿開始從噴發點湧出，直至午間12時左右仍在持續，且還增加一處新的噴發點，周遭農田已有景觀植物受到影響。廟方指出，泥火山每年都會在附近噴發，但噴發時間並無規律，經觀察每年約噴發1至4次。

泥火山淹沒附近農田植物（圖／皇源聖殿提供）

根據屏東縣政府交通旅遊處資訊，泥火山是一種特殊的地質現象，是地下的高壓氣體如甲烷等，將地下水溶解泥岩形成的泥漿從地層裂隙推出至地表而形成，規模可從數公尺至數公里不等，噴發高度則可達數百公尺。

屏東縣府曾評估是否要設立萬丹泥火山地質公園，但評估後發現，雖然當地過去35年期間都持續有噴發紀錄，但噴發時間、地點並不規律，且噴發地點皆位於私人土地，也尚未觀察到特殊物種，因此決定暫緩。

根據文獻紀載，萬丹鄉泥火山已知的最早噴發紀錄，是1722年在現今與新園鄉交界處的鯉魚山噴發，並於隔年記錄到第二次噴發，接著直到相隔190年後，才又有再度噴發紀錄。本次皇源聖殿旁的噴發點，則是自1988年起持續觀察到間歇性噴發，如今已成為當地的地標。