萬丹紅豆強化產銷履歷與用藥安全 徐富癸攜手中央六機關辦講習

萬丹紅豆強化產銷履歷與用藥安全，立委徐富癸攜手中央六機關辦講習，並前往紅豆產區現勘，了解田間管理、外銷需求與農民面臨的實際問題。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

立委徐富癸為強化萬丹鄉紅豆的生產管理、提升產銷履歷推動效能及用藥安全，與屏東縣議員許展維十日在萬丹鄉廈北社區聯合舉辦「紅豆產銷履歷建置及推動用藥安全講習」，邀請農糧署、動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場、關務署、海巡署及屏東縣政府農業處與會，並於座談後前往紅豆產區現勘，了解田間管理、外銷需求與農民面臨的實際問題。

徐富癸表示，萬丹紅豆是屏東代表性的特色農產，但要在國內外市場站穩腳步，從田間管理、用藥安全到產銷履歷，每一環都要扎實提升，萬丹農民近年更遭遇綠鬣蜥入侵，紅豆嫩芽常被啃食殆盡，造成嚴重損害；他已在立法院總質詢中向行政院與農業部強力反映農民困境，並成功爭取追加七千萬元防治經費，用於補助專業獵人、協助農民圍網與驅蜥所需資材，盼能降低綠鬣蜥危害，守住農民辛苦的收成。

廣告 廣告

他強調，特別邀集中央多個機關共同參與，即是要讓農民在同一場次中掌握產地管理、檢疫規範、邊境查驗及出口流程等完整資訊，同時在現勘中聽見關於綠鬣蜥危害與田間管理的第一線意見，協助產地提升整體競爭力，讓「安全、可溯源的屏東紅豆」成為品牌。

徐富癸與許展維均指出，萬丹紅豆是屏東的重要品牌，未來將持續推動跨機關協作、加強綠鬣蜥防治、提升產銷技術，協助產地在國內外市場取得更大突破，讓農民安心耕作、農業永續發展。