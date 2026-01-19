萬丹紅豆情緣深 保生大帝庇佑情

節目中心／綜合報導

說到屏東萬丹許多人直覺就會想到紅豆，得天獨厚的地理環境，造就出一顆顆飽滿的紅豆。

圖／包裝上的神農大帝肖像

大堡跟阿白此次來到屏東萬丹水仙村當然要好好體驗可口的紅豆製程，從水洗、日曬、挑選到包裝，每一項都不能馬乎！

（圖／包裝上的神農大帝肖像）

就在體驗包裝的過程中，大堡發現紙盒上印有神明肖像，「南國紅逗」的負責人 李育琳 分享，這是隔壁水仙宮的保生大帝肖像！

原來，育琳一家都是保生大帝的信眾，爸爸更曾任水仙宮主委，而「南國紅逗」這個品牌名稱也是保生大帝所取的。

（圖／主持人體驗紅豆日曬過程）

（圖／主持人體驗紅豆挑選過程）

在訪談當中說到育琳也分享的父親與保生大帝之間的故事，幾年前父親因工作受傷一度昏迷不醒，妻子與好友們紛紛向保生大帝求助，祈求保生大帝能給這位長期替祂服務的信眾幫助。果然奇蹟發生了！昏迷中的父親竟奇蹟般醒了過來，並且開口第一句話就是「保生大帝有來看我」，時至今日雖然育琳父親現在仍因腦幹受損行動不便，但每次看見保生大帝出門遶境時都一定會親自到家門口迎接。

（圖／育琳父親喜迎神農大帝）

此次的寶神萬丹之旅，過程中大堡、阿白聽到也感受到非常多水仙村民與保生大帝的神奇緣分，敬請鎖定本週 寶島神很大！

