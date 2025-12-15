萬丹鄉長之爭 鞏固派系成關鍵

屏東縣萬丹鄉長李建霖將於明年爭取連任，如何鞏固派系成關鍵。（謝佳潾攝）

屏東縣萬丹鄉南、北派系壁壘分明，加上藍綠版圖勢均力敵，因此每屆鄉長選舉都相當激烈，而明年大選也不意外，地方盛傳前代表會主席簡天屏將捲土重來，屬南派的現任鄉長李建霖則要爭取連任，如何鞏固派系成關鍵。

地方人士表示，萬丹鄉長年來都是派系影響著地方選舉，南、北派不僅壁壘分明，也有各自親近的政黨，北派較親民進黨、南派則近國民黨，此外，萬丹鄉又分成社皮及萬丹2大區域，社皮區的藍綠版圖比例是4比6，萬丹區則是6比4，由此可知，在雙方勢均力敵下，每屆鄉長選舉都是一級戰區。

明年大選也不意外，屬於南派的李建霖雖掌握現任優勢，但地方人士分析，民國111年萬丹鄉長選舉上演「鷸蚌相爭」戲碼，至今仍牽動著4年後的選情走向，李要成功連任，還有很多關卡要闖。

地方人士說，當年民進黨提名鄉代李麗卿參選，但同黨的鄉代主席簡天屏也想選，最終簡退黨參選，而在泛綠分裂下，無黨籍的李建霖以些微票數之差奪下鄉長寶座，而今地方盛傳簡將捲土重來，加上李麗卿因詐領公糧價款弊案服刑中，若真的變成李、簡對決，激烈程度可想而知。

對於是否參選，簡天屏謹慎表示，「尚在評估中」。他說，不管選鄉長還是選代表，或是到底要不要參選，他都還在考慮中。

對此，地方人士認為，簡目前採取守勢，因他當初退黨參選後，遭屏東縣黨部處分5年內不得入黨，換言之，簡明年若要參選，只能掛無黨籍，所以能否得到綠營不推派人選的絕對支持，就像3年前國民黨未推人選、公開支持無黨的李建霖一樣，對簡來說至關重要。

地方人士進一步指出，若明年真是李、簡再度對決，私下政黨資源肯定傾力相助，也就是說，整合派系成為勝負關鍵點。地方人士強調，派系親近政黨、但不等於政黨，所以誰能取得派系支持、穩固派系資源，誰就能略勝一籌。