萬丹鄉長選戰 綠開放參選添變數

屏東縣萬丹鄉長李建霖將爭取連任，如何鞏固派系成關鍵。

屏東縣萬丹鄉人口數為全縣第4多，加上南北派系壁壘分明、藍綠版圖勢均力敵，每屆鄉長選舉都相當激烈，今年因民進黨屏東縣黨部開放基層選舉登記參選，選情更充滿變數。4年前泛綠分裂使無黨籍南派的李建霖拿下鄉長寶座，4年後泛綠是否重演「鷸蚌相爭」戲碼，緊密牽動選局。

民國111年萬丹鄉長選舉，民進黨提名鄉代李麗卿參選，同黨鄉代會主席簡天屏退黨參選，在泛綠分裂下，獲國民黨未推派人選、公開支持的李建霖坐享漁利，以些微票數勝選。李建霖今年爭取連任，簡天屏有意捲土重來，李麗卿則因詐領公糧價款弊案服刑中，呈現李、簡對決態勢。

萬丹鄉選舉長期受派系影響，不僅南、北派壁壘分明，且各有親近的政黨，北派親綠、南派偏藍；此外，萬丹鄉又分成社皮及萬丹2大區域，社皮地區藍綠版圖比例為4比6，萬丹地區則是6比4，由此可見選戰激烈程度。

簡天屏4年前因退黨參選，遭民進黨屏東縣黨部處分5年內不得入黨，今年若參選只能掛無黨籍。地方人士分析，若真是李、簡對決，誰能得到政黨資源、派系傾力支持，就能有較大勝選機會。

但民進黨屏東縣黨部公布，今年縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等基層選舉，開放有意者登記參選，並於2月2日起登記；換言之，若半路殺出程咬金參選萬丹鄉長，無疑又是一次泛綠分裂，恐成為關鍵變數。