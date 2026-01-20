「萬事宜」詐騙包裹頻傳 廠商澄清:遭冒名已提告

社會中心／黃國誠 黃柏榕 台北報導

近日有網友分享，收到取貨簡訊，幸好去領貨時，超商店員看到寄件廠商為「萬事宜」熱心阻止。發文引發熱烈討論，甚至有人整理出超過20家可疑廠商，還傳包裹編號只要是「7M、7N」開頭，高機率就是詐騙。記者追蹤，真有「萬事宜」這家公司，但主要處理電腦軟體開發，並未經營電商物流，喊冤遭冒名，已報警提告。

賣家將包裹裝箱寄出商品，買家超商收貨取貨稀鬆平常，偏偏近來詐騙包裹頻傳。防詐宣導影片表示「您好我要取貨，你的手機末三碼是123。」還有很多網友不約而同，都收到這家廠商寄的貨。

「萬事宜」詐騙包裹頻傳 廠商澄清：遭冒名、已提告

寄件廠商註明「萬事宜」三個大字，連超商店員都知道，還會熱心阻止民眾領取。有網友打開一看，驚覺是從中國寄來的面膜，明明沒下訂，卻要你取貨付款。離奇的是，網友多半剛從其他網購平台下單，疑似透過真正商品寄送時間差，混淆買家，要你貨到付款。險遭詐民眾陳先生表示「他隔天有一個簡訊跟我說東西到了，可是下單的那個廠商是跟我說，他的備貨時間比較長，所以我就覺得很奇怪，我一開始懷疑他是詐騙包裹的時候，店員就跟我說有疑慮就先不要取貨。」萬事宜公司人員表示「公司經營三十年了，跟這個完全沒有關係，我們完全就是軟體設計公司，根本就不可能寄出包裹啊。」

被誤認詐騙的「萬事宜」廠商喊冤，公司經營電腦軟體開發，疑似信箱被盜，才會遭到冒名詐騙，已經報警提告，網友也整理出常見詐騙包裹廠商名稱，多達22家，取貨價格往往還是很吉利的1688或是1888元。網路還流傳如果包裹編號7M或是7N開頭就要小心！不排除這些廠商同樣疑似遭冒名，刑事局呼籲來路不明的包裹，直接拒收成為最大原則。刑事局預防科偵查員陳品卉表示「不管它金額是多少，只要不是你本人訂購，或是來路不明的包裹，就是不要去取貨，循管道向原本取貨的超商申訴，或是申請退款。」最近還有人收到總統賴清德、總統府寄出的電子郵件，歡迎民眾提出公民發展問題，回信討論，刑事局也緊急示警，這些同樣是釣魚信件，要騙取個資進行詐騙，網友千萬不要輕易上當。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

