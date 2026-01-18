萬事達卡副總裁淪外送員！48歲高管揭「辛酸現實」：讓我感到謙卑

曾是萬事達卡社群媒體副總裁的男子也要打零工幫補家計。公司示意圖／取自免費圖庫pixabay

不少民眾都因為外送員工作地點彈性、無需定時打卡上班，而將其作為幫補家用的零工選擇之一，而前萬事達卡副總裁曼德爾（Jay Mandel）也在轉任自由接案顧問後發現收入不足，開始投入外送工作，卻讓他意外發現這份可能面臨低回報且也無法自由接單的挑戰：「這份經驗讓我感到謙卑，我不覺得自己比其他外送員更高人一等。」

從公司總裁到外送員！他體會基層生活嘆：付出不一定有回報

根據商業內幕（Business Insider）報導，現年48歲的曼德爾過去長期任職於美國大型企業，在數位行銷領域擁有豐富的資歷，除了曾於IBM工作，他甚至在萬事達卡（MasterCard）工作的8年期間，從基層一路晉升至全球社群媒體副總裁。曼德爾近年來轉為自由接案的行銷顧問，同時在大學擔任兼任教授，但因相關收入不足以支撐家庭開銷，因此決定展開打零工的斜槓生活。

曼德爾表示，轉向打零工的契機，其實是來自心理治療師的建議，因治療師認為若實際接觸不同的生活階層，將有助於理解與自身不一樣身分背景的人都是如何生活的，但曼德爾一開始其實對此相當抗拒，身邊親友也不斷勸阻，認為他畢業於哥倫比亞大學、擁有碩士學位，「不必淪落到做外送」。不過，經歷數月掙扎後，曼德爾最終還是在去（2025）年10月正式投入外送工作，開始成為紐約市地區Uber Eats的外送員。

曼德爾坦言剛開始擔任外送員時，他很快地就感受到打零工與公司職場的巨大落差，他憶起第一次外送蛋糕的訂單時，因店家無法提供顧客指定款式，他花了約20分鐘在店內與顧客通話協調，最後成功找出替代方案、順利完成配送。怎料曼德爾將蛋糕送達時，顧客卻毫無反應，既未對他道謝也沒給額外小費，讓他深刻體會到「付出不一定有回報」的現實。

曼德爾表示，過去他還在企業體系時，付出越多往往越有機會換來肯定或升遷，但在外送平台上，外送員往往是「隱形的」：「後來我才意識到，這些平台對外送服務收取的費用其實非常高，但小費其實不應該成為顧客的責任」。事實上，曼德爾的這次經歷也與紐約官方數據相呼應，報導引述市府數據估算，外送員們這些年來很有可能錯失高達5.5億美元的小費，引發外界對零工經濟制度與勞動保障的關注。

當外送員就不算失業？他籲官方關注：沒想過會在財務上掙扎到這程度

曼德爾也不是總能自由選擇接單，例如有時他不想前往更遠的地點取送餐，也不願接某些連鎖速食訂單，但現實卻是難以完全避免。除了外送餐飲的Uber Eats，曼德爾也曾接過運送物品的Uber Courier訂單，例如客人忘記帶出門的背包、充電器等私人物品：「這其實是一項非常有價值的服務，我真希望Uber能更用心發展這類型的配送。」

曼德爾如今每週透過Uber Eats約可賺取數百美元，他主要將這筆額外收入用在家庭日常支出上，確保孩子能擁有正常且愉快的週末生活：「整體而言，為Uber Eats工作的經驗讓我感到謙卑，我不覺得自己比其他外送員更高人一等，我會努力微笑，希望成為別人一天中的一個亮點，而且我也確實樂在其中，能探索新的餐廳，看到平時根本不會造訪的社區。」

曼德爾目前正在為創設公司的計畫創籌措資金，但他也指出，像他這樣一邊投入打零工幫補家計，一邊懷抱專業與創業理想的人，似乎未被充分反映在官方失業數據中：「我其實很難判斷這樣的處境到底有多普遍，失業統計數據並未涵蓋像我這樣從事零工的人，我從未想過自己會在財務上掙扎到這種程度，而我身邊陷入相同處境的朋友，似乎比沒有遇到困境的人還多。」



