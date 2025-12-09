萬事達卡布局智慧商務 明年初攜銀行推一鍵支付

（中央社記者蘇思云台北9日電）萬事達卡布局智慧商務，預計2026年初攜手銀行推出一鍵支付服務，可簡化線上刷卡流程並強化安全性；此外，看準很多人透過AI推薦購物，萬事達卡也正與Stripe、Google及螞蟻國際旗下Antom等AI與電商品牌合作，希望未來透過AI代理交易，讓購物流程更順暢。

萬事達卡今天舉行活動，分享建構智慧商務新時代觀察與明年升級尊榮禮遇規畫。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，根據經濟部統計顯示，台灣電商市場規模今年前10月營業額創下新台幣3835億元同期歷史新高，不過，萬事達卡線上支付報告也發現，高達83%消費者曾在結帳過程中放棄購物車，其中近半數是因結帳流程太繁瑣。

陳懿文觀察，民眾目前線上購物，有些人在大型電商本來就會儲存常用信用卡，但如果在其他中小型平台網購時，民眾難免擔心僅一次性購物卻要輸入卡號。萬事達卡因此推出一鍵支付（Click to Pay）服務，概念上透過把卡號轉換成一組代碼、完成一次性交易，也省下輸入卡號流程，預計明年初率先攜手聯邦銀行、ChargeSPOT及tripool旅步，正式在台灣上線一鍵支付服務。

萬事達卡主管解釋，一鍵支付服務全球已推出2到3年，像澳洲、香港等都有使用，流程上用戶只需在萬事達卡一鍵支付網頁建立帳號並綁定卡片，未來在任何支援一鍵支付的網站購物時，只要在支付最後流程時，選「一鍵支付」圖示按鈕，後續完成一次性驗證碼（OTP）或生物辨識認證後，就可完成消費。

此外，陳懿文指出，萬事達卡也在全球規劃推展商務行銷平台，希望透過AI演算法，萬事達卡結合商家跟銀行進行精準行銷，商家不用像以前廣撒「來店消費9折」優惠，而是透過數據精準拓展潛在新客源。

近年愈來愈多人喜歡透過AI工具諮詢購物推薦，萬事達卡也看準此趨勢，萬事達卡目前正跟Stripe、Google及螞蟻國際旗下Antom等AI與電商領導品牌合作，希望AI代理交易在全球數位商家與平台上能有規模化應用。

萬事達卡會員業務主管資深副總裁黃智琳表示，萬事達卡推動AI智慧商務支付（Agentic Commerce）生態系統，整合AI助理、智慧錢包、商戶、發卡機構與收單機構等，建立一致、可擴展且安全的運作標準。

黃智琳進一步解釋，現在民眾可能透過AI詢問購物推薦，例如，AI推薦小孩滑步車在A電商購買，安全帽在B電商購買，未來運作方式可能是把實體信用卡卡號轉成2組16碼號碼後，分別授權AI代理去2個電商平台下單，這組代碼會限制在單一交易、特定時間範圍內才有效，確保安全性。隨著愈來愈多AI代理工具出現，也可能是跟現在AI大語言模型之外的業者進行合作。（編輯：林家嫻）1141209