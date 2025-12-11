萬事達卡攜手世界棒球經典賽 推出優先預購中華台北隊賽事門票活動

萬事達卡攜手世界棒球經典賽世界之極卡世界卡世界商務卡持卡人享優先預購中華台北隊賽事門票。翻攝萬事達卡官網



萬事達卡今天宣布與世界棒球經典賽公司（World Baseball Classic, Inc.）建立官方支付合作夥伴關係，將首次提供台灣持卡人前往東京巨蛋觀賞 2026 世界棒球經典賽（WBC）東京組賽事的獨家禮遇。萬事達卡世界之極卡、世界卡及世界商務卡持卡人，將自12 月 15 日起享有中華台北隊賽事門票優先預購權。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，今年初在台北大巨蛋舉辦的世界棒球經典賽資格賽期間，中華臺北隊上場的四場比賽，共有超過14萬人進場觀戰，展現出台灣民眾對運動賽事投入的高度熱情與支持。本次萬事達卡與世界棒球經典賽合作，推出優先預購門票活動，邀請持卡人親臨東京巨蛋現場感受棒球的魅力。

陳懿文表示，萬事達卡世界之極卡、世界卡、世界商務卡持卡人可優先購買中華臺北隊賽事門票，包括對澳洲（3/5）、日本（3/6）、捷克（3/7）、韓國（3/8）等賽事，每人每卡限購4張，先搶先得；同時，萬事達卡也攜手國泰世華銀行及COSTCO好市多提供無價體驗，讓持卡人有更多親臨現場熱力應援的機會。

世界棒球經典賽為全球體壇矚目的焦點國際級賽事之一，本次將於2026年3月5日至17日在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密等四大城市舉行，來自20個國家的代表隊角逐世界冠軍頭銜，其中東京組將於3月5日至10日在東京巨蛋登場。

