萬事達卡攜手聯邦銀行 「一鍵支付」明年Q1搶先上線

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕萬事達卡規劃在2030年前，於亞太地區推出「線上購物免輸入密碼及卡號」，此目標將提前在明年初在台灣逐步落地實踐。萬事達卡今(9)日宣布，將於2026年年初與聯邦銀行、ChargeSPOT 及tripool旅步，在台正式上線「一鍵支付(Click to Pay)」服務，屆時台灣持卡人即可在支援一鍵支付的全球及台灣本地店家使用此服務。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文引用經濟部統計數據指出，台灣電商市場在2025年前10月創下營業額3,835億元的同期歷史新高。但根據萬事達卡研究發現，高達83%消費者曾在結帳過程中放棄購物，近半數(49%)是因結帳流程過於緊瑣，為簡化持卡人結帳流程，萬事達卡攜手聯邦銀行率先於明年年初，在台灣推出一鍵支付(Click to Pay)服務，持卡人可體驗免輸入卡號的便捷安全購物，協助商家降低購物車棄單率。

廣告 廣告

一鍵支付(Click to Pay)服務如何使用？陳懿文解釋，用戶需在「一鍵支付」網頁建立帳號、綁定卡片，日後在全球任何支援一鍵支付的網站購物時，只要點選萬事達卡「Click to Pay」圖示按鈕，輸入電子信箱或手機號碼完成一次性驗證碼(OTP)驗證，以綁定的卡片進行付款，即可免除在不同平台重複輸入卡號、有效日期及安全碼的繁瑣流程。

此外，萬事達卡一鍵支付更可結合支付密鑰(Mastercard Payment Passkeys)，運用裝置內建的生物辨識技術，如臉部辨識、指紋識別，即可取代OTP完成身份驗證，讓持卡人的一鍵結帳快速。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣被入列！菲律賓喊停台灣、西班牙豬肉進口

全球慘付代價！中國出口海嘯肆虐 貿易順差首破1兆美元

Costco 20年資深員工不藏私分享 推薦「8款」必買好物

68歲翁砸近200萬退休金「翻新老屋」卻成噩夢 妻子僅住半年哭喊要搬走

