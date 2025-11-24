萬事達卡調查：九成為獲高回饋辦卡 外送、串流平台回饋最受年輕族群青睞
今年台灣信用卡簽帳金額持續突破新高，根據萬事達卡「2025信用卡消費習慣調查」，82%受訪者以信用卡作為日常主要支付工具，有超過五成民眾擁有三張以上日常實體使用或綁定支付的信用卡。此外，無論是超商量販、電商購物或是海外旅遊，消費者均積極善用信用卡權益取得回饋，甚至會為了特定消費場域的高回饋而申辦信用卡。
整體而言，台灣民眾普遍期望能在更多日常生活消費通路中使用信用卡，在享受信用卡支付便利性的同時，透過精明消費賺取回饋。
萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡調查發現，高達九成受訪者會為了特定消費類型的高回饋而申辦信用卡，以超商/量販店（55%）、電商平台（52%）、海外旅遊消費（35%）、加油站/電動車充電與換電服務（31%）及餐飲（31%）等場域回饋最受持卡人青睞。
其中，有60%消費者以「無腦刷」高回饋信用卡作為主力消費卡片，重視「簡單省時」一次涵蓋多數消費場景的回饋；然而調查也發現權益切換型高回饋信用卡持有者，他們會精打細算將刷卡回饋最大化，超過四成的持有者每週至少會切換一次權益方案。
「辦卡動機」世代大不同
外送、串流平台回饋最受年輕族群青睞 中熟齡族最愛實體消費通路回饋
該調查也發現，各年齡層在選擇申辦信用卡時所看重的回饋大有不同。18-30歲Z世代以數位生活服務、旅遊消費回饋為導向，格外重視海外旅遊消費高回饋（43%）、外送平台高回饋（20%）及影音串流高回饋（16%），顯示年輕族群在享受生活的同時，也善於透過消費回饋讓每筆消費更具性價比。
31-45歲中生代則更關注電商平台高回饋（57%）與百貨/購物中心高回饋（22%），其中更有34%中生代受訪者表示會特別申辦電商平台的聯名卡。
至於46-65歲熟齡族則更傾向實體消費通路回饋，57%受訪者表示會為超商和量販店的高回饋而辦卡，並且願意特別申辦量販店聯名卡（44%）及百貨/購物中心高回饋聯名卡（23%），反映出不同世代的辦卡動機各有差異。
在吸引受訪者申辦信用卡的原因上，萬事達卡發現持卡人最看重高現金回饋或高現金點數回饋（90%），其次為提供綁定電子支付消費高回饋（53%）以及提供回饋通路類別多（41%），遠遠領先於其他權益。在首刷禮偏好上，受訪者則顯得更為務實，最愛刷卡金（37%），其次為即享券或禮券（22%）。
「刷卡場域」需求不同 年輕人愛餐飲 熟齡族重健康交通
萬事達卡調查顯示，台灣消費者日常最常使用信用卡的支付場境為電商網購（31%），同時消費者也習慣將信用卡資訊儲存或綁定於常消費的網站平台或購物APP， 75%受訪者會在購物網站綁定信用卡以節省時間，其中最常綁定於電商平台（57%）、超商APP（37%）及外送平台（31%），以追求更便捷的購物體驗。
此外，萬事達卡也發現年輕世代與中生代期待能在更多餐飲場景中使用信用卡來獲取便利與回饋，18-45歲受訪者不只期待能於平價餐館（47%）和小吃店（43%）使用信用卡，也希望夜市商圈（34%）及手搖飲連鎖店（30%）能導入信用卡支付。
46-65歲熟齡族則展現出不同的需求面向，超過53%熟齡族受訪者期待醫療院所與診所刷卡，33%希望能在傳統生鮮市場刷卡，31%期望可以用信用卡支付搭乘捷運公車等交通費用，反映熟齡族更重視在健康照護、傳統市場以及交通服務場景上運用信用卡輕鬆支付。
更多太報報導
首家子公司合併！吳東亮：台新投信躍升前十大挑戰兆元規模、拼三大目標
台股震盪00981A近一月逆勢仍上漲逾2%！ 規模大增114億元
虛增營業收入逾9千萬！李洲董座李明順起訴 好友妻偷賣股票也慘了
其他人也在看
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
威力彩頭獎2億元！3生肖好運爆棚 橫財不請自來
威力彩頭獎保證2億元，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖未來幾天受財神眷顧，橫財自動找上門，好運爆棚擋不住，將開啟財富的大門，喜接意外的驚喜。中天新聞網 ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 19 小時前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
威力彩頭獎保證2億 4星座「財運黑馬」大逆襲
威力彩明（24日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示，11月底「4星座」財運飆升，從默默無聞到驚艷眾人，實現真正的財富逆襲！中天新聞網 ・ 20 小時前
熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 5 小時前
不畏台積電暴跌！大摩高喊目標價1688元「列Top Pick」 多檔台廠供應鏈同步看旺
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台積電股價21日大幅回檔，收在1385元、重挫70元，市值單日蒸發1.81兆元，並拖累大盤下挫超過562點，不過外資依然力挺這檔科...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
目標價喊到900元！這檔「龍頭」基本面強到炸、未來兩年配息估上看70元 法人一出手直接喊加碼
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導遊戲股王鈊象（3293）在今年台股多頭氛圍中卻走出反向行情，股價緩步回落，不過法人指出，市場資金近月集中在高估值科技股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 2 小時前