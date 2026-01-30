萬事達卡驚傳裁員！財務長證實了 全球4%員工受影響

全球支付巨頭萬事達卡（Mastercard）預計裁員4%。（示意圖／翻攝自pexels）





面對經濟不確定性的挑戰，信用卡巨頭萬事達卡（Mastercard）拋出了震撼彈，儘管第四季獲利與營收雙雙超越華爾街預期，公司仍決定啟動大規模的策略重組，預計在全球範圍內裁減約4%員工。這種「邊賺大錢邊裁員」的舉動，反映出科技金融業在人工智慧與數位轉型浪潮下，正急於重新調整資源配置，把錢花在更有潛力的投資刀口上。

消費韌性強勁支撐萬事達卡獲利創新高

根據《路透社》報導，萬事達卡1月29日公布最新財報，受惠於國際旅遊復甦與日常必需品支出穩定，該公司第四季淨利飆升至40.6億美元（約新台幣127,8億元） ，調整後的每股盈餘達到4.76美元（約新台幣149.88元） ，大幅優於市場預期的4.25美元（約新台幣133.82元）。

雖然外界擔心高通膨會壓垮家計，但萬事達卡的財報指出，跨境交易量激增了14%，這代表出國旅遊與跨境購物依舊火熱，成為推升營收成長的關鍵引擎。

旅遊市場復甦帶動信用卡跨境刷卡額

根據財報，國際航空市場的改善對萬事達卡貢獻良多。達美航空與聯合航空近期都觀察到跨洋航線表現強勁，轉化為刷卡手續費的成長。此外，加值服務及解決方案的營收也大幅成長了23%，顯示萬事達卡已不僅僅是一家收手續費的公司，更成功轉型為提供金融科技諮詢與解決方案的服務商。即便面臨關稅與貿易政策的變數，萬事達卡仍對2026年的經濟環境抱持樂觀態度，認為企業與消費支出將維持健康。

全球裁員4%以重新聚焦核心業務

就在發布亮麗財報的同時，執行長米巴赫也宣布了一項艱難的決定。萬事達卡將裁減全球約4%的員工，根據該公司最新的年度報告，截至2024年12月，該公司員工總數約為35,300人，此次裁員可能會影響超過1,400名員工。

公司高層坦言，這次重組將產生約2億美元（約新台幣62.9億元） 的費用，目的是為了將投資方向重新聚焦。米巴赫強調，這並非單純的縮減開支，而是在經過策略評估後，決定在某些領域減少職位，以便在更具增長潛力的科技與服務領域加大投入，確保公司在支付競爭中保持領先。

