萬事達卡高層改當外送員！48歲大叔吐心境

▲全球知名信用卡公司萬事達卡（mastercard） 。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 外送員是現代許多追求賺取外快貼補家用、尋求彈性工作時間的人，會選擇工作之一，同時也反映了整體經濟及社會現狀。一名前萬事達卡高階主管曼德爾（Jay Mandel），分享跑去Uber Eats當外送員的心境，他坦言，從未想過自己的經濟會如此困窘，除了經濟考量外，心理治療師也鼓勵他多看看別人是如何生活的。

根據《商業內幕》報導，48歲的曼德爾（Jay Mandel）自述，自己的職場生涯的大部分時間都在美國企業界從事數位行銷，事業最高峰是在萬事達卡（MasterCard）任職的八年，當時一路晉升，最終擔任副總裁，領導全球社群媒體業務。也曾在 IBM 工作過。近期則擔任行銷顧問和兼任教授，但這些工作的收入並不穩定，而他也正在籌措資金準備創立公司。

廣告 廣告

他提到，開始打零工（gig work）的想法來自他的心理治療師，治療師認為觀察他人的生活對他的生活會有些幫助，但他排斥了幾個月，因為他畢業於哥倫比亞大學，擁有碩士學位。當他與親近的朋友交談時，大家也會說「你不應該淪落到要做這種事」；最終在2025年10月，他跑出了第一份 Uber Eats 訂單。

曼德爾描述，剛開始成為外送員時，覺得自己在大多數人眼中是隱形人。他回憶，有一次必須去拿一個蛋糕。結果麵包店沒有顧客想要的款式，所以他花了 20 分鐘在電話上與顧客溝通，同時與店員討論其他可行的替代方案。結果蛋糕送到後，訂蛋糕的女士卻沒有任何特別的反應，既未對他道謝，也沒給他額外小費。

曼德爾回憶，在自己過去的工作中，額外的付出通常會得到某種形式的認可；但在外送工作中，很多時候都感受不到這一點。後來意識到，這些公司收取的運費太高了，支付小費本就不該是顧客的責任。

曼德爾稱，自己利用從 Uber 賺來的錢，通常每週幾百美元，來確保他的孩子們能度過美好的週末，例如外出用餐。在 Uber Eats 工作的經驗讓他學會謙卑，他不覺得自己比其他外送員更高級，盡力保持微笑，試圖成為他人生活中的一個小亮點，從中找到樂趣，造訪新的餐廳，並走訪那些平時絕不會去的社區。

曼德爾坦言，很難判斷自己一邊轉向零工經濟以維持生計，一邊仍懷抱專業野心的經歷是否普遍，失業率數據無法捕捉到像他這樣從事零工的人。自己也從未想過自己在財務上會如此掙扎，而且感覺身邊陷入同樣處境的朋友比沒陷入的人還要多。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中天林宸佑涉共諜案外媒也關注！國外有哪些案例？

伊朗準備攻擊美軍基地？美釋最新情報 警告別玩弄川普

一秒回台灣？日本公廁驚見「衛福部禁菸公告」 網笑翻：誰貼的啦