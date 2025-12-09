萬事達卡2026新禮遇 首見演唱會住宿優惠

萬事達卡2026年全新禮遇出爐，為卡友創造出更多驚喜。像是配合國人的消費習慣及娛樂需求，首度針對「演唱會」打造旅宿優惠。旅遊部分除了機場接送好康外，還祭出日韓旅遊行李專人配送服務，旅客一下飛機就能立刻展開旅程。美食饕客則有多家星級飯店餐廳加入行列，最優平日午餐65折，刷簽帳金融卡還享速食套餐優待。

萬事達卡今(9)日公布新年度的信用卡禮遇方案，看準近年「演唱會經濟」大爆發，不少粉絲南來北往只為一睹偶像風采，因此特別設計「演唱會周邊住宿」福利。入住鄰近台北大巨蛋的「國聯大飯店」、高雄巨蛋附近的「H2O水京棧國際酒店」、「帕可麗酒店」、高雄流行音樂中心與駁二周邊的「福容大飯店高雄店」等，刷世界卡一泊一食平日最低只要3,100元。

廣告 廣告

國內旅遊住宿方面，持鈦金卡以上卡別或簽帳金融卡，在Just Sleep台北西門館、宜蘭礁溪館、台南虎山館均享買1晚送1晚專屬禮遇，落腳花蓮中正館、高雄站前館享豪華家庭房3天2夜最低6,800元特惠。世界卡以上持卡人平日於台北美福大飯店、北投晶泉丰旅、礁溪晶泉丰旅、日月潭馥麗溫泉大飯店……住房，最低僅須3,300元。

喜歡出國旅遊者，使用不同卡等預約全鋒機場接送，單趟最低下殺至528元，同時提供「共乘接送」服務，可以到不同的地點載客到機場，2人、3人優惠價每人588元、458元。預約肯驛海外機場接送與機場禮遇通關，獨享9折及85折優待。使用世界卡預訂日本與韓國指定機場的「行李特工」，下機後可將行李交給專人直接送往飯店，費用最低僅490元。

美食饗宴不漏勾，攜世界卡以上卡別到君品酒店、台北新板希爾頓酒店、台中林酒店、台中日月千禧酒店、高雄萬豪酒店指定餐廳用餐，平日午餐通通打65折，台糖長榮酒店(台南)吃遍天下自助餐廳平日雙人午餐75折。擁有簽帳金融卡的學生族、小資族，購買21風味館、漢堡王指定套餐享只要119元。

萬事達卡2026年信用卡禮遇方案，如下表：

原文出處

延伸閱讀