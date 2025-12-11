萬事達卡WBC優先購票 uniopen兌點聽K-pop

隨著大型娛樂需求快速擴大，掀起國內「運動與演唱會經濟」狂熱。國際賽事回歸、K-pop活動話題延燒，加上行動支付滲透率持續走高，使票務與支付市場同步升溫。從信用卡國際組織到超商生態系，再到行動支付平台，各家皆以獨家權益、點數優惠與限定回饋加碼競逐消費者，形成跨通路的「搶票戰線」。

搶攻運動賽事領域，萬事達卡宣布成為2026世界棒球經典賽東京組官方支付合作夥伴。看準台灣球迷對中華隊高度關注，萬事達卡為世界之極卡、世界卡與世界商務卡持卡人打造專屬禮遇，於12月15日至12月19日開放限時優先預購。此次預購涵蓋澳洲、日本、捷克與韓國等多場經典對戰組合，讓卡友能比一般觀眾更早取得入場資格。

萬事達卡指出，今(2025)年在台北大巨蛋舉辦的資格賽中，中華台北隊4場比賽共吸引超過14萬人次進場，顯示國人對棒球賽事的高昂熱情。此次不僅延伸球迷接觸國際賽事的管道，也結合銀行與零售夥伴推出多層級回饋，包含以小樹點兌換門票、消費累積抽獎資格，讓更多球迷能以多元方式參與這場全球矚目的棒球盛事。

在演唱會市場方面，7-ELEVEN於歲末強勢祭出OPENPOINT專屬活動。自12月13日起，uniopen PRIMA訂閱會員可使用OPENPOINT點數，加價購入韓國金唱片頒獎典禮門票。本屆典禮為40週年首次來台舉辦，於2026年1月10日在台北大巨蛋登場，預計將吸引大量K-pop粉絲搶票。活動共提供L2與L3票區2種加價購方案，每位會員皆可限量兌換2張。

同時，OPENPOINT從12月17日起舉辦200點抽B1區雙人票活動，不限抽獎次數，讓粉絲能以低門檻參與抽票。迎接年底點數大量到期，OPENPOINT同步擴大跨產業兌換內容，像是飲品、購物金、公益捐贈與電商優惠券等，建構完整的年末點數消費場景。

在行動支付領域中，iPASS MONEY APP的成長動能同樣受到市場關注。受惠於「手機號碼即可登入」、生活繳費整合、好友轉帳延續等便利機制，目前下載數已堂堂突破330萬。一卡通公司並力推限時好康，用戶只須開啟自動儲值及交易差額補足功能，即可領取最高1,000元優惠券，若加上連結指定銀行帳戶，回饋上看1,500元。

