萬人參與、國際專業度再獲好評 TCCF 2025 圓滿落幕！ 影集企畫《分手擂台》橫掃五獎成提案會最大贏家！
【記者蔡富丞/綜合報導】「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」昨（7）日圓滿落幕！最大獎「TAICCA X CNC AWARD」由日本導演久保田徹紀錄片《My Camera, My Gun》獲得，「TAICCA Award：Best Story」由漫畫作品《流氓書店》獲得，各自抱回 3 萬美金與 30 萬元新臺幣獎金！長片《引魂燈》則獲得中華電信「Hami Video 最佳創意獎」與 60 萬元獎金。此外，長片《逆流之舞》、動畫《Titi & Roro》、印法合製紀錄片《How Sweet Does the Honey Taste？》分別獲得藝人林志玲首設的「林志玲未來力量獎」與 50 萬元獎金。其中影集企畫《分手擂台 – 你還愛我嗎？》因優異的創意與市場潛力，一舉奪得五個獎項，成為今年「PITCHING 提案大會」最大贏家。
在一連四日的 TCCF 展會中，匯聚超過上萬人次專業人士參與，其國際參與廣度與專業深度均獲得業界高度讚譽。今年參與「PITCHING 提案大會」獲得國際級響應，總獎金高達 1010 萬，提案題材範圍廣泛，團隊與企畫水準均獲得評審讚賞，也因此催生出不少同時囊括多個獎項的強勢提案。在頒獎典禮上，獲獎名單揭曉的瞬間，臺下許多團隊成員難掩激動、狂喜地相擁跳起，整場典禮在獲獎團隊的興奮尖叫聲與觀眾的熱烈歡呼聲中持續沸騰。
院長王敏惠在頒獎典禮上分享，至今已舉辦第六年的 TCCF 越來越受到國際市場的關注，不僅「FORUM 國際論壇」邀請多位國際專業人士分享，「MARKET 市場展」交流也十分熱絡。今年「PITCHING 提案大會」的企畫也更優質與精彩，多組臺灣與國際團隊都期盼在獲得獎項後，將作品化為多元的跨界改編作品與觀眾見面。
此次影集企畫《分手擂台 – 你還愛我嗎？》奪下「東森原創 IP 潛力獎」、「MyVideo 內容力量獎」、「民視福爾摩沙新創獎」、「TVBS 故事影響力大獎」、「udnFunLife IP 延伸潛力獎」等五項大獎，為今年「PITCHING 提案大會」最大贏家。
由於連續五次獲獎的優異表現，《分手擂台 – 你還愛我嗎？》製作人王莉茗應全場熱烈要求上臺示範提案，現場立即響起尖叫與歡呼聲不斷，將氣氛推至高點。她謙虛地表示，希望這個 IP 能繼續發展為更多元的作品，讓更多人看見，她更幽默說：「自己都這麼大把年紀了，還這麼努力！」展現了資深製片人與創作者的專業與熱情。長片企畫《告別夫婦》也同時獲得了「CJ ENM HK 最具國際潛力視野獎」與「PHAH嘉義開發獎」，主創團隊開心地在舞台上跳起健美操。
藝人林志玲也特別出席典禮並親自頒發獎項，她致詞時分享，設立「林志玲未來力量獎」是為了鼓勵創作者勇於突破，讓優秀的企畫能夠獲得啟發與改編的力量，期盼大家一起努力，這次選了以女性角度為主的創作，希望讓世界看到臺灣豐沛的力量。頒獎過程中《Titi & Roro》團隊獲獎後表示「T – POP（Taiwan – POP）即將也席捲全球」更逗趣與林志玲一同唱起動畫主題曲，現場氣氛熱烈。
許多獲獎團隊也於得獎時感性分享心路歷程。獲得「第一銀行最佳創意影集獎」的影集企畫《抱警處理》團隊分享，影集開發是搜集龍珠的機會，感謝 TAICCA、設獎單位的支持。讓大家能看到臺灣人的溫暖與熱情。獲得「台灣高鐵美好旅程獎」與「臺北國際影視大獎」的長片企畫《聽媽媽的話》團隊也說，感謝文策院去年的協助，才得以讓案子繼續走下去。
「STORY 故事系列專場」中，最大獎「TAICCA Award：Best Story」由《流氓書店》獲得；漫畫作品《妖怪五星好評》因其優質改編潛力，也同時獲得「晴天影像原創 IP 獎」與「翔英原創 IP 潛力獎」，連續獲得三個獎項的作者謝東霖未能蒞臨現場，也直接由團隊成員透過電話視訊致謝，並表示臺漫是個熱門的 IP，非常有潛力，希望大家一起努力，繼續支持臺漫。
另外，為了提升現場的即時參與，今年特別推出由入場專業人士共同選出的「我推的企畫獎」及「我推的故事獎」，分別由影集企畫《Never the Bride》與出版文本《一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫》獲得，成為今年現場人氣最高、大家最期待看到的獎項。
文策院董事長王時思在頒發最大獎「TAICCA X CNC AWARD」時分享，提案大會從超過 600 件企畫，從提案、初審複審，再到團隊上台領獎，這一路的陪伴，非常有價值。也特別感謝許多願意投入贊助、支持的單位。大家所有的努力，都是希望臺灣的內容可以跟世界聯手，成為世界文化內容重要的一員。
王時思也說，最感動的是《來自明日的情書》團隊獲獎時說：「文策院不只是政府部門，更是大家的夥伴！」文策院將持續作為大家最堅實的後盾，在這內容巨變的時代與所有人並肩作戰，共同成就下一個世代感動人心、啟發人心的力量。期盼每個人都有機會，更自信、更勇敢地朝著夢想前進。
「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」頒獎典禮完整得獎名單：
其他人也在看
2025「TCCF創意內容大會」落幕 鏡文學榮獲3大獎｜#鏡新聞
為期4天的2025 TCCF創意內容大會昨天（11/7）正式落幕，鏡文學以「流氓書店」、「一位女性殺人犯的素描」以及「蕉葉興樹的約定」，一舉榮獲三大獎項，其中「蕉葉興樹的約定」獲得榮耀潛力改編獎，目前鏡文學也積極開發，未來期待能以舞台劇或是電視電影的方式，在螢幕上和大家見面。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
名家論壇》陳冲／經濟新台幣 軍事古寧頭
[NOWnews今日新聞]邇來新台幣、古寧頭都成熱門字眼，前者因央行突在立院拋出改版訊息，後者則因光復節賴總統只談古寧頭，箇中原因均引發坊間熱議。如果沒有民國38年成功的新台幣發行(不是改版)，就沒有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范雲出席2025 IPAC布魯塞爾高峰會 國際齊聲聲援黎智英：香港自由不該被噤聲
[Newtalk新聞] 「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨（7）日在比利時布魯塞爾登場，台灣立法委員范雲受邀出席，與多國議員及人權倡議者共同聲援遭香港當局羈押的壹傳媒創辦人黎智英，並聆聽其子黎崇恩（Jimmy Lai Jr.）於會中發表的演講。 范雲表示，IPAC自成立以來，持續成為全球議員共同對抗中國威權擴張的重要平台。過去該組織在黎智英被捕後，便曾發起國際連署，呼籲港府撤銷政治檢控，並敦促各國政府重新檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。她指出，這些努力象徵著民主國家對香港自由的堅定支持，也是全球防衛普世價值的實際行動。 黎智英是首位因《香港特別行政區維護國家安全法》遭控「勾結外國勢力罪」的香港民主人士。自2003年反基本法23條立法遊行起，他先後參與2014年雨傘運動及2019年反送中示威，始終站在民主運動最前線。當外界普遍預料他將流亡海外時，黎智英選擇留在香港，並受訪時坦言：「我已準備坐牢，不會後悔。」 范雲在峰會上強調，台灣能與各國議員並肩發聲，是民主韌性的展現，也是此次布魯塞爾高峰會的核心精神。她說：「我們聲援黎智英，不只是為了一個人，而是為了自由與尊嚴仍新頭殼 ・ 10 小時前
2025德國紐倫堡國際發明展 中原大學「可視化奈米顯微鏡」摘金
記者陳華興／桃園報導 二0二五年第七十七屆德國紐倫堡國際發明展（iENA）落幕，中原…中華日報 ・ 1 天前
拋「戰略三角」布局軍工、科技與海洋經濟 林岱樺盼高雄轉型為戰略核心基地
林岱樺表示，打造高雄戰略三角的戰略佈局，就是將讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的核心基地。北高雄有科技廊帶、西邊有海洋產業，再加上國艦國造與無人機計畫帶來的軍工產業鏈，將全面帶動傳統產業升級。高雄有山有海、有科技更有文化，護國產業將成為高雄...CTWANT ・ 16 小時前
大甲農會前進臺北國際旅展 行銷匠師的故鄉休區及「芋」見幸福伴手
大甲區農會此次為推廣大甲匠師的故鄉休閒農業區及區內最受歡迎的芋頭加工農遊伴手，特別跟隨臺中市政府觀光旅遊局的腳步，前進臺北國際旅展設攤，旅展現場人潮滿滿，優質芋頭伴手賣到缺貨，打響「芋」見幸福品牌。大甲區農會這次特別準備芋鄉米粉湯、芋香甜甜圈等超人氣產品至旅展販售，也藉機宣傳匠師的故鄉休閒農業區內各農場食農及永續體驗行程，甲桂林有機農園也準備了茶樹精油、純露等農遊伴手，經由旅展讓消費者認識大甲在地特色農遊資源及景點。總幹事黃瑞祥表示，目前正好是芋頭產季，今年芋頭評鑑剛由大甲區農友獲選為全市冠軍，透過比賽選出農友種植之最高品質芋頭給予獎勵，以此激勵芋農更用心栽培管理，提升消費者對大甲芋頭的品牌支持度。黃總幹事再深入說明，上週一年一度的芋頭節也與匠師的故鄉休閒農業區許多特色農遊場域合作舉辦食農教育農遊活動，讓遊客從產地到餐桌了解大甲優質芋頭的一生，可串聯大甲鐵砧山、松柏漁港海景、大甲鎮瀾宮等各項旅遊資源，由大甲農會積極配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署及臺中市政府農業局發展「山盟海寺」農遊軸線，非常感謝臺中市政府觀旅局提供這次機會讓大甲農會及匠師的故鄉休區共襄盛舉，歡迎國內外遊客一起來台灣好新聞 ・ 13 小時前
2025台北國際旅展 農業部「農遊館」及「國家森林館」打造永續農遊新風潮
【記者 洪美滿／台北 報導】2025台北國際旅展於11月7日（星期五）至11月10日（星期一）在臺北南港展覽館台灣好報 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展 首日人氣、買氣皆旺 (圖)
2025 ITF台北國際旅展7日登場，台灣觀光協會表示，首日入場逾6.3萬人次，較去年成長8.87%，且買氣同樣暢旺。中央社 ・ 1 天前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文：吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議。鄭麗文受訪時提及，吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。鄭麗文強調，228或白色恐怖都不應淪為政治鬥爭的工具。中天新聞網 ・ 10 小時前
再澄清追悼白色恐怖受難者不含共諜 鄭麗文：吳石與政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅。鄭受訪澄清，這場秋祭「原則與吳石無關」，從沒以吳當追悼主角，相關指控完全扭曲、誤導今天活動神聖莊嚴性。太報 ・ 11 小時前
登歐洲議會演講創外交歷史！汪浩讚蕭美琴「戰貓出擊」：是台灣國際能見度的質變！
汪浩直言：「戰貓出擊，這次的歐洲行不只是驚喜，更是一場讓台灣被看見、被信賴的外交奇襲。」放言 Fount Media ・ 13 小時前
中國三號航艦「福建艦」服役：跳過蒸氣彈射直上新科技，美智庫說北京仍有3點不如美軍
中國央視7日報導稱，在經過完整海上試航後，解放軍麾下最新型航空母艦「福建艦」，已正式在海南島服役、並由國家主席習近平親自出席儀式。隨著福建艦入列，也代表如今的解放軍海軍艦隊，繼遼寧、山東之後，又增加一艘可用的航空母艦，專家普遍認為，這能讓北京擴展其軍事力量到更遠的遠洋區域，不過美方智庫卻點出，雖然擁有新科技與三艘航艦，可解放軍在短時間之內，仍有三點無法超越美......風傳媒 ・ 12 小時前
勇鷹高教機故障頻傳 徐巧芯：應要全部重新檢測
空軍台東志航基地有一架勇鷹號高教機7日下午降落基地後發生機械故障，空軍表示人員平安，並已責派專案小組前往釐清肇因，引發討論。國民黨立委徐巧芯今天（8日）指出，審計部數據顯示，勇鷹高教機的故障率較其他機型高，應考慮讓所有的勇鷹高教機重新檢測。中天新聞網 ・ 12 小時前
友邦深度遊 外長邀國人體驗瓜貝史三國魅力
[NOWnews今日新聞]2025年台北國際旅展（ITF）昨（7）日正式登場，外交部長林佳龍透過社群平台分享，在外交部積極促成下，結合政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式，成功推出友邦瓜地馬拉...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
2025TCCF／《分手擂台》抱5獎成提案會大贏家 林志玲來台親頒未來力量獎
2025創意內容大會昨天（7日）圓滿落幕，最大獎「TAICCA X CNC AWARD」頒給日本導演久保田徹的紀錄片《My Camera, My Gun》，獎金3萬美元。至於影集企劃《分手擂台 - 你還愛我嗎？》因優異的創意與市場潛力，一舉奪得五個獎項，是PITCHING 提案大會的最大贏家。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
林志玲看小S金鐘復出「走出來就哭了！」 想念「被罵」揭重返螢光幕唯一條件
文化內容策進院（文策院）舉辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest創意內容大會（TCCF）」昨日宣布重磅消息，除了延續歐美機構參與設獎外，台灣第一名模林志玲今年更首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING提案大會」設立專屬獎項的藝人。鏡報 ・ 1 天前
《半導體》打入國際 群聯Q3賺逾一個股本
【時報-台北電】群聯（8299）第三季合併營收181.37億元，季增1.4％、年增30.1％，創歷史同期新高。毛利率提升至32.4％，季增3.3個百分點，年增3.2個百分點；稅後純益22.27億元，年增222.1％，每股稅後純益達10.75元，為歷史高檔水準。 群聯指出，第三季營業毛利58.78億元，受惠產品組合優化與高階方案出貨比重提升。營業費用44.54億元，主要反映第三季研發支出大增至37.07億元，占營收比重20.4％，顯示公司持續投入次世代控制晶片與企業級儲存解決方案研發。 截至第三季末，群聯現金及流動金融資產合計137.03億元，占總資產18.6％；應收帳款117.28億元，週轉天數維持54日；存貨為315.27億元，週轉天數224日，顯示公司持續強化供應鏈與庫存管理。 群聯10月營收達70.65億元，月增8％、年增90％，PCIe SSD控制晶片出貨量年增高達280％，累計前十月營收達569.31億元、年增14％，刷新歷史同期新高。 執行長潘健成表示，全球AI與高階運算需求推升NAND市場供應持續吃緊，原廠擴產態度保守，加上DRAM與HBM價格高檔排擠NAND產能，使交期時報資訊 ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前