萬人參與、國際專業度再獲好評 TCCF 2025 圓滿落幕！ 影集企畫《分手擂台》橫掃五獎成提案會最大贏家！

【記者蔡富丞/綜合報導】「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」昨（7）日圓滿落幕！最大獎「TAICCA X CNC AWARD」由日本導演久保田徹紀錄片《My Camera, My Gun》獲得，「TAICCA Award：Best Story」由漫畫作品《流氓書店》獲得，各自抱回 3 萬美金與 30 萬元新臺幣獎金！長片《引魂燈》則獲得中華電信「Hami Video 最佳創意獎」與 60 萬元獎金。此外，長片《逆流之舞》、動畫《Titi & Roro》、印法合製紀錄片《How Sweet Does the Honey Taste？》分別獲得藝人林志玲首設的「林志玲未來力量獎」與 50 萬元獎金。其中影集企畫《分手擂台 – 你還愛我嗎？》因優異的創意與市場潛力，一舉奪得五個獎項，成為今年「PITCHING 提案大會」最大贏家。

文策院董事長王時思。

在一連四日的 TCCF 展會中，匯聚超過上萬人次專業人士參與，其國際參與廣度與專業深度均獲得業界高度讚譽。今年參與「PITCHING 提案大會」獲得國際級響應，總獎金高達 1010 萬，提案題材範圍廣泛，團隊與企畫水準均獲得評審讚賞，也因此催生出不少同時囊括多個獎項的強勢提案。在頒獎典禮上，獲獎名單揭曉的瞬間，臺下許多團隊成員難掩激動、狂喜地相擁跳起，整場典禮在獲獎團隊的興奮尖叫聲與觀眾的熱烈歡呼聲中持續沸騰。

文策院院長王敏惠。

院長王敏惠在頒獎典禮上分享，至今已舉辦第六年的 TCCF 越來越受到國際市場的關注，不僅「FORUM 國際論壇」邀請多位國際專業人士分享，「MARKET 市場展」交流也十分熱絡。今年「PITCHING 提案大會」的企畫也更優質與精彩，多組臺灣與國際團隊都期盼在獲得獎項後，將作品化為多元的跨界改編作品與觀眾見面。

獲得「林志玲未來力量獎」的長片《逆流之舞》，製作團隊與林志玲合影。

此次影集企畫《分手擂台 – 你還愛我嗎？》奪下「東森原創 IP 潛力獎」、「MyVideo 內容力量獎」、「民視福爾摩沙新創獎」、「TVBS 故事影響力大獎」、「udnFunLife IP 延伸潛力獎」等五項大獎，為今年「PITCHING 提案大會」最大贏家。

動畫《Titi & Roro》獲得「林志玲未來力量獎」。

由於連續五次獲獎的優異表現，《分手擂台 – 你還愛我嗎？》製作人王莉茗應全場熱烈要求上臺示範提案，現場立即響起尖叫與歡呼聲不斷，將氣氛推至高點。她謙虛地表示，希望這個 IP 能繼續發展為更多元的作品，讓更多人看見，她更幽默說：「自己都這麼大把年紀了，還這麼努力！」展現了資深製片人與創作者的專業與熱情。長片企畫《告別夫婦》也同時獲得了「CJ ENM HK 最具國際潛力視野獎」與「PHAH嘉義開發獎」，主創團隊開心地在舞台上跳起健美操。

印法合製紀錄片《How Sweet Does the Honey Taste？》獲得「林志玲未來力量獎」。

藝人林志玲也特別出席典禮並親自頒發獎項，她致詞時分享，設立「林志玲未來力量獎」是為了鼓勵創作者勇於突破，讓優秀的企畫能夠獲得啟發與改編的力量，期盼大家一起努力，這次選了以女性角度為主的創作，希望讓世界看到臺灣豐沛的力量。頒獎過程中《Titi & Roro》團隊獲獎後表示「T – POP（Taiwan – POP）即將也席捲全球」更逗趣與林志玲一同唱起動畫主題曲，現場氣氛熱烈。

許多獲獎團隊也於得獎時感性分享心路歷程。獲得「第一銀行最佳創意影集獎」的影集企畫《抱警處理》團隊分享，影集開發是搜集龍珠的機會，感謝 TAICCA、設獎單位的支持。讓大家能看到臺灣人的溫暖與熱情。獲得「台灣高鐵美好旅程獎」與「臺北國際影視大獎」的長片企畫《聽媽媽的話》團隊也說，感謝文策院去年的協助，才得以讓案子繼續走下去。

「STORY 故事系列專場」中，最大獎「TAICCA Award：Best Story」由《流氓書店》獲得；漫畫作品《妖怪五星好評》因其優質改編潛力，也同時獲得「晴天影像原創 IP 獎」與「翔英原創 IP 潛力獎」，連續獲得三個獎項的作者謝東霖未能蒞臨現場，也直接由團隊成員透過電話視訊致謝，並表示臺漫是個熱門的 IP，非常有潛力，希望大家一起努力，繼續支持臺漫。

另外，為了提升現場的即時參與，今年特別推出由入場專業人士共同選出的「我推的企畫獎」及「我推的故事獎」，分別由影集企畫《Never the Bride》與出版文本《一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫》獲得，成為今年現場人氣最高、大家最期待看到的獎項。

文策院董事長王時思在頒發最大獎「TAICCA X CNC AWARD」時分享，提案大會從超過 600 件企畫，從提案、初審複審，再到團隊上台領獎，這一路的陪伴，非常有價值。也特別感謝許多願意投入贊助、支持的單位。大家所有的努力，都是希望臺灣的內容可以跟世界聯手，成為世界文化內容重要的一員。

王時思也說，最感動的是《來自明日的情書》團隊獲獎時說：「文策院不只是政府部門，更是大家的夥伴！」文策院將持續作為大家最堅實的後盾，在這內容巨變的時代與所有人並肩作戰，共同成就下一個世代感動人心、啟發人心的力量。期盼每個人都有機會，更自信、更勇敢地朝著夢想前進。

「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」頒獎典禮完整得獎名單：

2025 TCCF PITCHING提案大會_企畫系列專場得獎名單。

2025 TCCF PITCHING提案大會_Project企劃：影集專場得獎名單.。

2025 TCCF PITCHING提案大會_Project企劃：長片專場得獎名單。

2025 TCCF PITCHING提案大會_Project企劃：紀錄片專場得獎名單。