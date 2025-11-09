萬人奔跑為信仰 北港媽祖盃紅毯馬拉松震撼登場

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】一年一度的「2025北港媽祖盃全國馬拉松」11月8日萬名跑者齊聚朝天宮前，腳踏象徵祝福的紅毯，在眾人掌聲與祈福聲中啟程，開啟一場融合信仰、文化與運動的奔跑盛會。

本屆賽事以「為愛而跑、為平安而跑」為主軸，第三年延續宗教與體育結合的特色，讓奔跑成為信仰延伸的力量。紅毯跑道象徵媽祖庇佑與榮耀，萬人奔馳其上，宛如行走於祝福之路。清晨陽光灑落時，紅毯閃耀金光，跑者腳步如浪，震撼全場。

最具象徵意義的「鑽轎腳」儀式，今年首度由北港朝天宮媽祖鑾轎親臨現場，跑者依序鑽轎腳祈福，再奔向起跑線。朝天宮董事長蔡咏鍀表示：「北港馬拉松不只是運動賽事，更是一場信仰旅程，讓祝福隨每位跑者前行。」

鳴槍儀式嘉賓陣容堅強，包括雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文、長榮航空總經理孫嘉明、活動大使小豬黃沐妍與華裔設計師Daniel Wong，以及神風小隊長EDISON教練等人，共同為賽事揭幕，場面盛大。

領跑陣容也別具意義：42K由「台灣野孩子野跑協會」象徵無畏精神，21K組由多位明星與跑界代表領跑，10K由林芯儀以笑容領隊，5K則由蔡咏鍀董事長親自領跑，象徵媽祖祝福一路相隨。

除了熱血奔跑，今年完賽禮物更是豐富多元。最大獎「一兩重純金媽祖」由朝天宮開光加持，長榮航空再加碼贊助「台北⇄大阪」雙人機票；RELON only家電品牌、美第平台式微波爐與極速滅菌空氣清淨機等豪禮，成為跑者話題焦點。

餐飲品牌「貳樓 Second Floor」也再度展現暖心支持，在終點前設立「義K麵」補給站，為跑者補足能量，並以「有吉塊炸雞」與專屬祈福手環作為完賽獎勵。全馬組跑者更可獲能量飲、果醋、鹼性水及多項健康補給品，讓每一步都充滿支持與感動。

今年賽事更與浪LIVE才藝直播平台合作，推出限量「浪LIVE運動水壺扣」，鼓勵跑者持續以熱血與信念前行。北港馬拉松已不僅是競賽，更是一場屬於信仰、勇氣與希望的盛典。（照片／記者蘇峯毅翻攝）