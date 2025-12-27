萬人完成認證 2025臺北大縱走倒數中

碧山巖

「2025臺北大縱走」在大家的熱情參與下，陪伴市民朋友走過城市山林的春夏秋冬。有人揪三五好友一路談笑前行，有人牽著孩子慢慢完成挑戰，每一步踏上步道的腳印，不只是流過的汗水，更是一段段累積而成的美好回憶，也讓健康生活與親近自然成為日常的一部分。

臺北市政府工務局大地工程處特別提醒，屬於2025年的大縱走旅程即將畫下句點，活動禮品兌換期限將於115年1月15日截止，尚未完成兌換的民眾，請把握最後機會，依活動方式前往大地工程處完成獎品的兌換，為這段揮汗前行的壯遊，留下一份珍藏的紀念。

同時也要提前和大家分享好消息，2026年臺北大縱走活動將全面改採郵寄方式寄送認證獎品，完成挑戰後填寫相關資料，即可在家輕鬆收件，讓參與流程更加便利貼心，相關細節將於後續活動公告中說明。

大地工程處表示，臺北大縱走未來將持續結合步道優化與多元活動設計，吸引市民輕鬆親近山林。誠摯邀請大家持續關注，並期待2026年臺北大縱走活動，明年再度相約，用雙腳寫下更多屬於自己的山林故事。

欲知更多詳情，請見本處官網(https://www.geo.gov.taipei/)、臺北大縱走FB粉絲團(https://www.facebook.com/Taipei.Trail)，持續關注獲得最新消息。

