萬人席開千桌！王品尾牙李多慧、ELLA登台

▲王品集團今（18）日在南港展覽館舉行集團尾牙，萬人席開近千桌。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 王品集團今（18）日在南港展覽館舉行集團尾牙，萬人席開近千桌，邀請到味全龍小龍女李多慧、人氣樂團理想混蛋、饒舌歌手婁峻碩、歌手Ella、天團動力火車接力登場，抽獎活動則豪發3000個獎項，總計近千萬摸彩獎金犒賞員工。

王品創立滿32年，2025年持續穩健成長，累計前三季合併營收173.2億，稅後淨利9.95億元，EPS為12.01元，確定連續三年賺超過一個股本，繳出亮麗成績單。王品集團指出，2026年的展店策略將聚焦火鍋與燒肉品類，預計招募超過1200人，同時調升集團品牌起薪。

王品集團以高規格盛大舉辦尾牙感謝員工，除了百貨商場13個門店，其餘全台門店公休一日，王品集團也準備了179輛遊覽車，從全台各地出發，現場席開近千桌、萬名同仁共赴盛會，由台北晶華酒店提供專業的外燴團隊，動員124位廚師，和460位服務人員，讓同仁可以大快朵頤。

表演嘉賓陣容堅強，請來金鐘紅毯主持人黃豪平與林姮均擔綱主持，開場將由味全龍小龍女李多慧，帶領球團啦啦隊成員熱舞，炒熱尾牙氣氛，剛開完演唱會的理想混蛋接力登台開唱，還有高人氣饒舌歌手婁峻碩等大咖嗨翻全場，另外還邀請到天后歌手ELLA以及天團動力火車表演，本次抽獎活動集團發出3000個獎項、總計近千萬獎金，慰勞同仁這一年來的辛苦。

王品董事長陳正輝表示，王品連3年都賺超過1.5個股本，雖非科技業但穩健成長，以人為本、把每一道菜端好、照護好每一位顧客，全體夥伴整年的努力，才能換來今日成就，王品能在台灣市場有深厚規模、眾多品牌布局，是市場上少數有如此規模的餐飲集團，近年來持續在台灣加薪、投資人才，希望明年台灣事業群營收突破200億元。

