萬人擠好市多 最長排隊30分鐘內可入場
美式賣場黑五特賣最後兩天，台北內湖店湧入大量人潮，停車場外車輛大排長龍，有些消費者甚至一早 8 點就進場搶購。「移動電視」成為熱門商品，開門僅一小時就被搶購一空，僅剩展示機。卸妝水、衛生棉、薯片餅乾等商品也不斷補貨。然而，也有民眾目擊購物亂象，如有人將奶茶放入自助冰塊櫃中保冰，連店員都感到驚訝。
在台北市內湖民權東路六段轉彎到舊宗路一帶，車輛沿著美式賣場外圍排成長龍，全是等待進入停車場的車輛。週末假期碰上黑五檔期最後兩天，許多人找不到停車位，有些人甚至將機車違規停在人行道上卸貨。消費者不僅擔心停車問題，更怕買不到想要的商品。
有民眾表示，前幾天甚至連進入賣場都很困難，今天特地在早上 8 點開門時就來了。「移動電視」是這次黑五特賣的熱門商品，黑五售價省下 3000 元，早到的顧客將其放在推車上先行結帳。據了解，開門僅一小時後，架上商品就已售罄，只剩下展示機。三罐裝的卸妝水便宜近 500 元，週末雖有補貨但也只剩幾組。衛生棉同樣熱賣，甚至有男性顧客怕買錯而開視訊請人幫忙選購。
零食區的情況也相當熱絡，某款薯片餅乾一早就賣完兩大區後又緊急補貨，隔壁的草莓乾也賣得很好，這兩款零食每包便宜約 30 至 60 元。一位民眾指出，他們購買的蝦餃比較優惠，便宜了約 100 多元。
有些顧客表示並非特地為黑五而來，只是剛好家人想買些東西。人潮擁擠導致停車困難，民眾不得不將車停在其他賣場。然而，在熱食區旁的自助冰塊櫃中，有人發現被放入奶茶，難怪三座冰櫃只有這座沒人使用，連工作人員也感到驚訝。有人推測可能是東西的主人正在內用區吃東西，令人感嘆賣場也出現購物亂象。
外媒不建議在黑五購買五種商品：塑膠容器、沒有足弓支撐的鞋、塑膠砧板、不舒適或品質差的運動服，以及含有 PFAS 鐵氟龍的不沾鍋。這些商品可能品質不佳或可能影響健康。黑五撿便宜時，消費者應避免失心瘋，經過評估後再適量購買。
