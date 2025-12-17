萬人有感！冬天分不清衣服乾了沒 內行1招判斷

冬天衣物厚重，加上天氣濕冷，常讓人難以判斷衣服是否已經乾透。有網友在社群平台分享，即使用手觸摸也無法分辨衣服究竟乾了沒，引發不少網友共鳴，貼文更吸引上萬人按讚討論，其中不少過來人建議「用臉蹭看看」，直言這個方法判斷相當準確。

一名網友在社群平台 Threads上分享，冬天常常分不清楚衣服乾了沒，用手摸仍難以判斷衣服到是因為天氣冷而冰冰的，還是本身帶著濕氣，直到穿到身上才會發現，衣服根本沒有乾，甚至還會聞到一股悶濕的味道。

貼文吸引萬人點讚，不少網友產生共鳴，「冬天每個早上都在猜衣服乾了沒」、「跟我完全一樣，後來都收進來用烘的」、「原來不是只有我有這樣的問題」、「活了幾10年還是被衣服虛晃了一招」。

許多網友則建議，可以用臉來判斷濕度，「不知道為什麼用臉蠻準的」、「我都用臉蹭看看，很清楚可以知道」、「我都用臉頰試一下，這樣就能知道是冷的還是潮濕的」。另也有網友分享，可以用手指搓揉衣物，如果還沒乾，手指搓起來會有濕濕的摩擦力。

不過，濕冷天氣下，衣服難以完全晾乾，若直接收進衣櫃，容易產生異味。對此，有過來人建議，可在家中開啟除濕機，衣服收進室內後先再除濕一段時間，降低殘留濕氣。若遇到急著要穿的情況，台電也曾分享小撇步，可將衣物放入紙袋中，再以吹風機吹乾，利用紙袋吸附濕氣，加速乾燥，但這種方式僅適用於少量或小件衣物。

