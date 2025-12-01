萬人沉醉理查・克萊德門音符盛宴 鄭朝方：把世界感動帶進竹北

世界級鋼琴家「理查．克萊德門」11月30日在竹北熱力演出。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（1）日表示，「理查．克萊德門經典永恆音樂會」在假期間落幕了，25首經典曲目與台灣限定歌曲獻給竹北民眾，為亞洲巡演最終場劃下完美句點，把世界級的音樂感動帶進竹北。

11月29、30日竹北連續兩天舉辦音樂活動，從11月29日在縣政六路為「竹北音樂故事」打頭陣，由在地五間國中小師生一同演奏，還找來音樂家盧易之、曾耿元、林志謙、蘇顯達及魏靖儀等人同場演出，吸引8,000名觀眾共襄盛舉，徜徉在日光與星光場連續音樂饗宴。

廣告 廣告

「理查．克萊德門」音樂饗宴是竹北難得盛事，現場萬人同歡座無虛席。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

11月30日公所則進一步在新竹縣府前封路舉辦「理查・克萊德門經典永恆音樂會」，把知名法國鋼琴演奏家理查．克萊德門迎來，他現場90分鐘演奏毫無冷場，甚或連休息都沒有，加上安可曲滿滿的25首讓聽眾大飽耳福。回顧曲目內容，除了「標配」的經典名作〈夢中的婚禮〉、〈給愛德琳的詩〉外，理查也演奏了如《星際大戰》、《不可能的任務》、《哈利波特》等電影主題曲，同時也以一連串組曲介紹遠在法國的家鄉，讓聽眾隨著音符遊覽巴黎。

值得一提的是，71歲的理查除了用中文「您好」、「竹北」、「謝謝」等中文語詞親切地向觀眾打招呼外，更為台灣設計了曲目〈愛如潮水〉、〈花心〉現場演奏，還送出手寫琴譜讓樂迷熱情爭相索取，並作勢讓出自己的鋼琴椅，風趣又「寵粉」的互動讓觀眾驚呼連連。

新竹縣竹北市長鄭朝方（中）也同場與在地青年演奏小提琴。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

此外，現場還有大提琴女孩陳多多與理查大師演奏經典名曲《梁祝》，而鄭朝方、理查也和在地21名學生同台合奏《凡妮莎的微笑》，這可是鄭朝方首次公開小提琴演奏，觀眾也驚呼不斷，也帶給演奏學生一抹特別的青春回憶。

鄭朝方感性指出，理查世界級演奏來到竹北，在新竹縣府前這座「竹北沒有頂蓋的國家音樂廳」中，參加者展現了高素質的觀演禮儀，現場「沒有喧譁、沒有手機鈴聲、沒有飲食」，讓大家知道原來不只台北、高雄可以，「在竹北更可以！以竹北為榮。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

爸花百萬買「鴨子」遭正妹疑假貨 鑑寶專家：你先站穩！價值跌破眼鏡

飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識