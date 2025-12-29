萬人湧入興達港 茄萣烏金夕陽音樂會掀海線觀光熱潮

高雄市政府觀光局主辦的「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」28日於茄萣興達港觀光漁市熱鬧登場，在夕陽、美食與音樂交織下，吸引破萬人潮湧入港區，品嘗在地海味、欣賞精采演出，共度浪漫愉快的週末假期。

↑圖說：觀光局首度於茄萣辦理「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

活動由茄萣國小宋江陣氣勢磅礡揭開序幕，現場最大亮點之一，則是三度榮獲米其林一星餐廳「HAILI」主廚康仁維，攜手觀光局長高閔琳及百萬網紅Youtuber展榮、展瑞，以茄萣盛產烏魚為主角，創作專屬料理「茄萣印象：烏魚三色」，以法式料理手法重新詮釋在地食材，讓民眾近距離感受高端料理與地方風土的結合。

觀光局長高閔琳表示，茄萣是高雄最北的臨海行政區，擁有豐富人文歷史與多樣濕地生態，每年吸引黑面琵鷺來此度冬，更是國內知名的烏魚子產地。此次首度在興達港舉辦烏金主題夕陽音樂會，結合音樂、市集與漁港風情，讓遊客在夕陽餘暉下，聽歌、吃美食、買海產，深度體驗北高雄獨有的海線魅力。

↑圖說：烏魚子特賣會買氣超狂。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

活動現場集結30家在地美食業者，興達港觀光漁市也大方提供現做魚丸免費品嘗，並推出限量烏魚子特賣會，買氣熱絡、人潮絡繹不絕。為深化地方連結，主辦單位也邀請海洋保育與地方文化工作者，分享台灣海洋生態、捕烏文化與興達港潟湖的曬鹽歷史，讓遊客在品嘗美食之餘，更認識茄萣的文化底蘊。

舞台演出同樣精彩，歌手陳思安、方立維與林宗興輪番開唱，掀起現場高潮。展榮、展瑞因粉絲熱情加碼獻唱〈月光族〉，並參與烏魚子特賣互動，直呼感受到「高雄式熱情」。壓軸登場的「高雄極限火舞團」，以低溫火焰大飛輪與噴火特技帶來震撼視覺饗宴，為今年首度舉辦的「茄萣烏金大賞」畫下完美句點。

↑圖說：現場人潮滿滿，萬人度過浪漫週末。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

來自台南的遊客周先生分享，假日常與家人到茄萣採買魚貨，這次不僅買到優惠烏魚子，打卡還獲得免費魚丸，直呼收穫滿滿、不虛此行。

觀光局補充，高雄歲末觀光活動接力登場，包括卡司堅強的「2026雄嗨趴」跨年晚會，邀請民眾暖冬出遊、順遊高雄海線景點，感受港都冬季的熱情與魅力。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」及官方社群平台查詢。

