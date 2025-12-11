萬人牽手護古城師生淋雨惹議 屏縣府：虛心承受

（中央社記者陳至中、李卉婷台北11日電）屏東縣政府舉辦萬人牽手護古城活動，全教產指動員學生淋雨吹風排人牆，人命與安全應比活動畫面更重要。縣府回應，有維管、巡視照護及啟動雨備，對各界意見虛心承受。

全國教育產業總工會（全教產）今天發布新聞稿表示，接獲基層教師反映，屏東縣文化處主辦的「萬人牽手護古城」，10月起就動員許多學校人員，協助發放物資、活動前置工作和安全控管等工作。

全教產說，地方人士警告古城牆承載能力有限，在沒有落實安全評估前，就讓大量民眾站立，存在安全疑慮，但主辦單位仍安排好幾間小學學生去排人牆。活動當天還下雨，雨衣準備不足，師生在風雨中站了約2小時，只為成為背景板。

廣告 廣告

此外，全教產表示，過程中，老師只能一面安撫學生，一面祈求不要出事。而當天燈光與音響集中在4個城門，其他地方一片漆黑，許多師生歌沒唱到、燈沒點到、空拍也沒能參與，活動後網路論壇罵聲四起，縣府緊急通知校長發送禮物補償。

全教產認為，文化守護不能建立在群眾冒險與安全輕忽之上，這場活動留下的問題不僅是濕透的衣服與感冒，而是治理邏輯的漏洞。文化活動的價值不在畫面，而在尊重人。古城是歷史資產，但人命與安全永遠比活動畫面更重要，期盼屏東縣政府檢討。

屏東縣政府發布新聞稿指出，針對全教產及各界近日對「萬人牽手護古城」活動所提意見，深表重視並虛心承受；活動當天天候不佳，讓許多參與活動的師生與家長也因此受到影響，向所有辛苦的民眾、師生表達最誠摯的感謝。

縣府文化處表示，為了活動安全，與承辦的瓊麻園城鄉文教發展協會共同動員志工，於城門進行維管及巡視照護，也啟動雨備，所有參與人員在會後平安撤回。同時，活動結束後第一時間由教育處與學校協助，隨時關切學生後續狀況。

文化處強調，對於活動執行的任何不足，會全面檢視相關流程，安全永遠是最優先的考量，未來會採取更嚴謹的標準，以更完備的態度規劃每一場公共活動。

瓊麻園城鄉文教發展協會指出，當天有家長與小朋友因風雨先行離場，而堅持留在現場的人都認為活動很有意義，一起點燈、一起唱歌，發揮恆春人的韌性。（編輯：吳素柔）1141211