萬人血虧！濱崎步演唱會突取消 粉絲集體反擊怒轟「不可抗力」最噁心

記者林宜君／台北報導

日本「平成歌姬」濱崎步原訂上週六於上海舉辦演唱會，門票開賣即被搶空，現場預計湧入近一萬四千名觀眾。然而就在演出前數小時，主辦單位突然以「不可抗力因素」宣布取消，引爆社群全面失控。儘管現場一度被迫清空，濱崎步仍選擇在「零觀眾」的狀態下從頭唱到安可曲。濱崎步於社群證實：「與公司裡的人、中國員工、日本大家庭一起前進,一起奮鬥過此一遊。 請不要擔心我。找到積極的東西,無論多小,都能豐富你的靈魂,保護自己。我仍然強烈認為娛樂應該是一座連接人們的橋樑,而我想站在創造那座橋樑的一方。」並表示自己仍然如同站在一萬四千名觀眾面前般全力演出。濱崎步的決定讓許多粉絲心疼又驕傲，直呼這才是真正熱愛舞台的藝人。

濱崎步選擇在「零觀眾」的狀態下從頭唱到安可曲。（圖／翻攝自濱崎步IG）

中國粉絲對演出被取消極度不滿，怒批「政治不要碰音樂」、「最噁心的是『不可抗力』四個字」、「濱崎步都唱完了，你們一句道歉都沒有。」不少歌迷控訴自己訂車票、請假、排隊準備多日，卻在最後一刻遭到通知取消，情緒徹底炸裂。事件也引來更多揣測。有網友認為與近期敏感的國際氛圍有關，猜測演出內容或舞台表現可能遭遇審查問題，也有人炮轟主辦單位、流程失當，才導致臨時狀況無法處理。

有粉絲崩潰留言：「我看不到演唱會，是來體驗什麼叫（不可抗力）的人生。」此話引發大量轉發。（圖／翻攝自濱崎步IG）

甚至濱崎步粉絲崩潰留言：「我看不到演唱會，是來體驗什麼叫（不可抗力）的人生。」此話引發大量轉發，被形容是「中國網友難得團結」的時刻。儘管現場演出取消，濱崎步的空場演唱反而引起國際歌迷高度讚賞。許多留言直呼：「她的敬業，比主辦的任何一句道歉都更有力」、「沒有觀眾也唱，就知道她有多愛舞台。」

