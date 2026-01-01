萬人迎曙光！屏東市元旦升旗健走 熱血開走新一年

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東市公所今（1）日清晨6時30分舉辦「元旦升旗典禮暨健走活動」，天色未亮即吸引逾萬名民眾齊聚市公所前廣場，以莊嚴升旗與健走活動迎接新年，展現滿滿活力與希望。

活動由屏東市後備軍人服務協會太鼓隊氣勢磅礡開場，隨後由屏東女中儀隊擔任護旗與升旗，典禮莊重隆重。升旗完成後，市長周佳琪、市民代表會主席林淑香與貴賓鳴槍，正式啟動全長約4公里的健走活動。路線自市公所出發，行經台糖街及多條市區道路後折返，動線順暢，不少民眾身著國旗裝參與，氣氛熱烈。

廣告 廣告

▲屏東市公所（1）日清晨6時30分舉辦「元旦升旗典禮暨健走活動」。（圖／屏東市公所）

市公所沿途設置集章站，完成健行即可兌換500毫升保溫瓶，並發送「駿馬迎春好運來」春聯，向市民賀新春。民眾表示，能在新年第一天與家人朋友共同參與，別具紀念意義。

▲屏東市健走活動萬人齊步迎2026。（圖／屏東市公所）

市長周佳琪表示，透過元旦升旗凝聚市民愛國情懷與城市認同，並藉由健走活動推廣運動風氣，鼓勵健康生活，攜手迎向健康幸福的新一年。