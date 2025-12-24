萬人追蹤無人到場！寫真網紅握手會取消 孤獨照反吸1800萬觀看

寫真女星阿波南網路人氣高，沒想到線下握手會卻踢了鐵板。（翻攝X@miiitan_n）

日本寫真女星阿波南最近經歷了一場演藝生涯中最心碎的時刻，她在千葉縣熱鬧登場的握手會，竟落得排隊人數掛零的窘境，被迫中途喊卡。事後她也在社群媒體自嘲感到很羞恥，並感到萬分抱歉。沒想到這份坦率反而讓她受到高度關注，點閱數一夕之間飆破1800萬，成了近期日本網路上討論度高的話題人物。

根據デイリースポーツ報導，這場在千葉縣「Maruhan Mega City八千代綠丘店」舉辦的見面會，從早上10點開始就處於空轉狀態，Cosplayer兼寫真女星阿波南（阿波みなみ）原本滿心期待要跟粉絲互動，結果直到時間結束都沒有人來排隊。她在社群平台上以「謝罪」為題貼出活動照向粉絲致歉，畫面中紅色的排隊護欄架得整整齊齊，卻只有她一個人孤零零坐在位子上，流露出一種說不出的落寞與心酸。

貼文發出後，網友爭相討論為什麼網路追蹤數驚人的她，現實中卻沒人捧場。許多原本不認識她的網友都感到不可思議，有人猜測可能是宣傳出了差錯；也有人驚訝質疑難道網路人氣都是泡沫；甚至懷疑這是不是一場精心安排的整人計畫。

阿波南枯坐握手會現場，直到活動結束竟無一人到場，空蕩蕩的排隊動線景象十分尷尬。（翻攝X@miiitan_n）

這篇尷尬的見面會貼文截至目前已累積超過1800萬次瀏覽，超過1300則留言替她打氣，也吸引超過5.2萬人按讚，大多都對她勇於公開失敗的勇氣給予高度肯定。社群上有不少評論指出，要在公共空間撐起龐大的排隊動線，對一般藝人來說本來就是極大挑戰：「至少也得是有一定知名度的主流藝人才辦得到」「這代表知名度還沒高到那種程度」；也有人安慰阿波南，雖然握手會本身很可惜，但這次因禍得福、化危機為轉機獲得曝光，也讓她的網路聲量瞬間爆棚。

