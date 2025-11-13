萬人連署「國高中改10點上課」 教育部駁回原因曝

萬人連署國高中改成上午10點上課，教育部回應，不宜貿然推動。（圖：資料照）

日前有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議國高中上課時間改為上午10點到下午4點，短短幾天就破萬人連署。教育部今天（13日）在公共政策平台正式回覆，每天如果減少2節課，將使學生沒有足夠時間學習課綱所定內容，也不利課間緩衝和休息，同時牽涉到家長上班及接送等問題，因此不宜貿然推動。

最近有民眾在公共政策網路參與平台提案，要求國高中上課時間改為早上10點到下午4點。提案內容指出，學校應全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短，將可以有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率。且國高中生已有能力自行通勤上下學，不必將上學時間配合家長上下班時間。這項提案在短短幾天內，就獲得破萬人連署。

廣告 廣告

教育部今天提出的正式回覆中指出，國高中修習的課程、節數、學分數，都有課綱明確規劃，高中每週在校35節，國中為32到35節。如果將上課時間從上午8點延後到10點，每天將減少2節課，每周會減少10節課，將造成學生沒有足夠時間學習課綱所定內容、培養基本素養，並壓縮課間活動時間。國中如果延後上課，也會無法按照現行課綱進行課程安排。

教育部表示，就算是延後放學時間，也會影響課間緩衝安排，未必有利於學生獲得適當的休息。另外，也要考量各縣市交通差異、家庭生活作息、家長工作型態及接送需求等。教育部曾經在112年度調查各縣市政府對延後上課的意見，所有縣市都主張「維持現狀」。

民眾也提案移除「非必要多元課程」，教育部說明，課程或學習活動的「必要性」因人而異，在多元適性原則下，課綱以「必修」與「選修」確保基礎能力的培養，同時保留學校自主規劃與學生選擇的彈性。

民眾提案指出，如果能縮短上課時間，可讓學生有充足睡眠，改善憂鬱情緒、自傷自殺風險。對此，教育部表示，針對學生休息、睡眠改善及促進身心健康，已有相關配套機制，包含學習融入SEL與數位學習、新增身心調適假、促進學生身心健康機制、鼓勵地方政府試辦國民中學學生作息調整等等。