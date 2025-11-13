萬人連署「國高中10點上課+移除多元課程」 教育部暫不參採：茲事體大不宜貿然推動

網路提案「國高中上課時間改為10:00到16:00並全面移除非必要多元課程」連署過關，教育部回應了。（本刊資料照）

有民眾9月在公共政策網路參與平台發起連署，提議「國高中上課時間改為10:00到16:00並全面移除非必要多元課程」，盼改善學生睡眠品質、增加學習效率，提案獲得逾1.2萬人附議通過。教育部今（13日）回應，上課時間調整各界反應兩極，且課綱調整茲事體大、將牽涉諸多層面，「此等重大教育工程尚不宜貿然推動。」

教育部指出，目前的各類課程與節數、學分數是學校依據課綱進行適當規劃，國中教育階段為前9年義務教育，高中為基本教育階段。以高中為例，目前每週有35節課，已明定各類型學校學生應修的課程學分數及其畢業學分數，若上課時間延至10點，預計每週會減少10節課，將造成學生無足夠時間學習所定內容及培養基本素養，且壓縮課間活動時間。國中部分，若要延至10點上課，課程安排也有困難。

廣告 廣告

此外，教育部指出，該提案引發兩極討論，尤其在國中階段，各界意見仍差異大，諮詢會議中各與會代表亦指出課綱調整茲事體大，牽涉到家長上班及接送、學生安全、地區交通資源、學習品質與教育價值、家庭生活作息、學校作息及管理、教師授課時數等諸多層面，此等重大教育工程尚不宜貿然推動。

至於建議移除多元課程，教育部表示，課程或學習活動的「必要性」因人而異，在多元適性原則下，課綱以「必修」與「選修」，確保基礎能力的培養，同時保留學校自主規劃與學生選擇的彈性，以兼顧共通性與多樣性，促進學生多元適性學習，故仍有保留多元課程之必要。

教育部肯定該提案重視學生睡眠、減壓的核心議題，雖暫不參採上述涉及上課時間調整、移除多元課程等相關建議，但針對學生休息、睡眠改善及促進身心健康部分，已有相關配套機制。

更多鏡週刊報導

王義川質疑北市府圖利輝達 議員轟「台灣老鼠屎」放馬後炮！網酸沒在看新聞

普發1萬入帳「一早醒來卻沒了」 她曬交易明細直呼：太慘了

胡釋安認了「曾讓粿粿借住」但事前不知婚外情 稱絕無包庇、不認同感情不忠