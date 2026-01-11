萬人馬拉松補給品是烏魚子、羊肉爐！ 選手：太誘惑

選手一邊跑一邊被美食誘惑，紛紛停下來品嚐。（圖／東森新聞）





高雄萬人路跑沿途會經過橋頭、岡山、彌陀和梓官，也因此特地準備了在地美食當補給品，選手不只可以吃到有名橋頭肉包，現場還有一口烏魚子、羊肉爐和虱目魚丸，選手一邊跑一邊被美食誘惑，紛紛停下來品嚐，日本選手特別愛羊肉爐，一口烏魚子則是9時前就被搶光。

跑到一半，馬上被香味吸引，日本選手端起熱湯邊喝邊吃肉。日本跑者：「好吃。」

「歐伊系」（日文好吃發音）的是路邊這鍋羊肉爐，還不只一名日本選手，吃鍋補給。加油民眾：「加油加油。」

廣告 廣告

馬拉松路跑一路跑進楠梓、橋頭、岡山、彌陀和梓官，沿路補給品全是在地美食，這個一口烏魚子，9時前全被拿光。

跑者vs.記者：「（先生你拿的是什麼？）烏魚子，（嘴巴吃的是什麼？）黑輪，黑輪黑輪好讚，（這次吃了多少東西？）沿路吃。」

跑者：「羊肉爐然後有滷味包子，有好多豐富的水果，還外帶了一些點心在腰帶裡，鐵蛋還有一整包的豆乾。」

跑者vs.記者：「跑到現在肚子餓了很餓，很餓所以吃了很多東西，（有吃什麼？）有吃羊肉爐，還有魚丸、烏魚子......烏魚子沒有吃到。」

烏魚子搶手第一名，還有人為了限定橋頭肉包而來。

發補給品人員vs.跑者：「來，（謝謝），要不要來，有沒有拿到肉包，肉包，不要跑先吃肉包。」

跑者：「要好好把那些補給品吃完，因為去年跑太快，都沒有吃那些很豐盛的補給。」

主持人：「二、一。」

萬人馬拉松賽，知名的橋頭肉包、岡山羊肉爐、虱目魚丸、旗魚黑輪，到一口烏魚子，每2.5公里可以吃到一種在地知名美食，連高人氣法式可頌也吃得到，選手擔心的是沿路美食誘惑太大，會耽誤比賽也怕吃太飽跑不完。

更多東森新聞報導

北宜公路跑山兜風！ 22歲重機男過彎打滑摔斷手

奔馳於北海岸山巒與碧海間 跑出屬於你的生命之光

115年元旦升旗路跑開跑！免費報名、完賽抽機票等大獎

