萬人高血壓！國健署公開「3大路徑」讓你更早發現異常

【健康醫療網／記者陳靖安報導】高血壓是常見的慢性疾病之一，為協助國人將血壓管理落實在生活中，國民健康署攜手多家醫事學(協)會共同發起「千人響應護血壓 三大資源守護網」行動，推動「健檢發現異常」、「722每日血壓監測」、到「社區安心血壓站」量血壓三大守護主軸，打造全民行動的血壓守護網絡。

國人三高警報 心血管病每年奪4.5萬人命

慢性疾病長期以來是國人健康最大的隱憂。其中高血壓、高血糖與高血脂等「三高」慢性疾病，更占了十大死因約三成。依據中央健康保險署的數據資料，20歲以上國人被診斷為高血壓約有330萬人。

根據衛生福利部113年死因統計，高血壓疾病死亡率近年來首次不再攀升，凸顯國人對血壓控制與慢性病預防的意識正在萌芽。然而，每年仍有約4.5萬人因高血壓相關心血管疾病而失去生命，顯示高血壓已經成為全民健康必須正視的重要課題。

全民血壓守護路徑 3大資源一次看懂

早期發現是血壓防治的第一道關卡，為了讓血壓管理落實在日常生活，國民健康署整合三大資源，形成完整的守護路徑：

第一，成人預防保健服務：今年起，免費健康檢查年齡已下修至30歲，並且新增「三高風險評估」與「衛教介入」措施，讓更多年輕族群能及早掌握健康狀況，改善生活習慣，從源頭降低慢性疾病發生。

第二，日常血壓量測：透過推廣「722原則-連續七天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一次，以及每次量兩回，中間間隔一分鐘」，養成定期量測能及早察覺血壓異狀，讓量血壓不再只是看醫生時的臨時行動，而是成為日常習慣。在醫事人員鼓勵與醫師專業檢視下，民眾會更有信心與動力持續記錄並管理血壓，形成正向循環。

第三，社區安心血壓站：目前全台已設置超過3,000處血壓站，其中700處經國民健康署認可為「安心血壓站」，分布於22個縣市，提供民眾在社區就能享有便利又可信賴的血壓量測環境。當血壓數值出現異常時，民眾可以攜帶記錄回到醫療院所，讓專業人員協助判讀與追蹤，形成社區健康支持網絡。

落實自我監測 早期發現高血壓更護健康

國民健康署沈靜芬署長提醒，保持良好生活習慣，定期在家量血壓或透過安心血壓站隨時監測，並善用成人預防保健服務找出血壓偏高或異常風險。當發現血壓異常，只要將血壓紀錄攜帶至醫療院所，全台醫事人員都可提供協助，攜手守護健康。

