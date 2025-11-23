萬人齊聚臺中！114年全國語文競賽個人賽圓滿落幕 展現多元文化之美

圖/主辦單位提供





年度語文盛事「114年全國語文競賽-個人賽」於23日在臺中市圓滿落幕。本屆賽事規模盛大，來自全臺22個縣市、共計2,062位選手同場競技，加上約5,000名陪同師長與評審團隊，近萬人齊聚臺中，共同見證這場展現語言生命力與文化深度的學習盛會。

本次競賽項目涵蓋朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字及作文等六大類，語別更廣納國語、臺灣台語、臺灣客語及臺灣原住民族語言。參賽組別橫跨國小、國中、高中、教師及社會組，充分展現語文教育的全面性。賽場上，選手們以沉穩的臺風與扎實的語文底蘊，將各族群語言的音韻之美發揮得淋漓盡致，不同語別的交織宛如一幅流動的語言風景畫。

廣告 廣告

教育局別出心裁地在休息區設置「臺中文學地景圖導覽區」，透過生動圖文引領參賽者品味臺中深厚的文化脈絡。圖/主辦單位提供

臺中市政府教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕高度重視語文教育，市府團隊歷經兩年籌備，動員近千名工作人員，致力提供選手最完善的比賽環境。

為緩解賽事的緊張氣氛，教育局別出心裁地在休息區設置「臺中文學地景圖導覽區」，透過生動圖文引領參賽者品味臺中深厚的文化脈絡。此外，今年的特優獎座設計獨具匠心，融合溫潤木質、水晶與琉璃材質，巧妙呈現臺中地標「湖心亭」意象，不僅象徵至高榮耀，更為賽事增添了獨特的文化美學。

團體賽接力登場 隨著個人賽的圓滿結束，「114年全國語文競賽-讀者劇場（團體賽）」決賽將緊接著於11月30日在私立新民高中登場 。教育局邀請各界持續關注這場語文饗宴。

更多新聞推薦

● 爽喊「許多人有錢有閒」賴清德失言挨轟 網友炸鍋：周子瑜快道歉