萬代「2026台北電玩展」遊戲陣容與舞台活動一次看！2大作首度開放試玩

萬代南夢宮娛樂已公開其參與「2026台北國際電玩展」的詳細舞台活動時程與來賓名單。展覽將於1月29日至2月1日在台北南港展覽館一館4樓舉行，攤位編號為M520。

2026台北國際電玩展（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

舞台活動時程與來賓

舞台活動將自1月29日由《從前從前有個塊魂》開場，製作人石田僚將與漫才組合達康.come及哈利帶來實演。後續重點舞台包括：

1月30日 ：《超級機器人大戰Y》特別舞台，由製作人戶澗宏太與SHINN介紹最新情報。

1月31日 ：共有兩場活動。上午為新作《我的英雄學院 無盡正義》，由製作人宮崎あおば、岡部希晋與實況主Sandy進行介紹；下午為《歡迎光臨！塔麻歌子開心鎮》互動舞台，由優格與蛋捲主持。

2月1日：上午為《CODE VEIN 噬血代碼 II》舞台，由總監吉村廣、製作人飯塚啓太與森野葉子帶來內容介紹；下午則為《鐵拳8》亞運選手選拔賽的準決賽與決賽。

此外，展期間也將於舞台舉辦《從前從前有個塊魂》及《太鼓之達人 咚咚雷音祭》的玩家對戰活動，參與者有機會獲得限量贈品。

現場贈品活動

現場規劃了多項贈品活動，完成指定任務即可兌換：

體驗換贈品：領取集章券，體驗3款遊戲後，可兌換《太鼓之達人》限量單肩包一個。 追蹤填問卷：現場追蹤官方社群並填寫問卷，或將展出作品加入Steam願望清單，經確認可獲得《太鼓之達人》限量環保袋。 消費贈好禮：於攤位銷售區消費，不限金額即可獲得《太鼓之達人》限量A4 L夾。

主辦方提醒，所有贈品數量有限，送完為止。

情境體驗區與展出內容

攤位內針對多款作品設置了情境拍照與體驗區：

《CODE VEIN 噬血代碼 II》將展出遊戲中摩托車載具，並邀請韓國Coser「上弦_상현」扮演角色瓦倫汀．沃達。

《艾爾登法環 褪色者版》試玩區設有黃金樹造景及梅瑟莫立像。

《勇者鬥惡龍VII Reimagined》搭建主題拍照區，體驗該區遊戲可獲SQUARE ENIX限量L夾（數量有限）。

現場試玩將使用Sony INZONE M9 II電競顯示器及INZONE H5電競耳機等設備。

主要展出遊戲列表

本次預計展出的遊戲作品包括：

PlayStation5平台 ：《Code Vein 噬血代碼 II》、《我的英雄學院 無盡正義》、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》、《海賊無雙4》、《小小夢魘3》、《超級機器人大戰Y》、《太鼓之達人 咚咚雷音祭》、《鐵拳8》。

Nintendo Switch 2平台 ：《艾爾登法環 褪色者版》、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》、《七龍珠 電光炸裂！ZERO》。

Nintendo Switch平台：《從前從前有個塊魂》、《永久與神樹的祈願者》。

官方表示以上資訊為目前規劃，展出內容與出席來賓可能有未經公告的調整。更多消息可參考社群公告。