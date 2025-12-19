萬代南夢宮官方周邊網購這邊買！獨家合作Playasia商店上線

Bandai Namco Entertainment Asia於今日公開了全新的戰略合作夥伴Playasia。Playasia是一個全球頂尖的線上零售品牌，專門提供電玩遊戲、收藏品及娛樂周邊商品。

在這次的合作關係中，Playasia將會擔任Bandai Namco Entertainment Asia於亞洲的獨家電商發行夥伴，於台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓等地銷售Bandai Namco Entertainment Asia的官方周邊商品。

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

在上述地點的玩家們將可以輕鬆購買以萬代南夢宮娛樂備受喜愛的作品為主題的高品質周邊商品，例如《鐵拳》、《艾爾登法環》、《PAC-MAN》、《小小夢魘》、《傳奇》系列等其他作品。

為了確保玩家有良好的購物體驗，Playasia更在官網中設置了專屬於Bandai Namco Entertainment Asia周邊商品的專區，玩家們將可以一次瀏覽全新發售、預購以及限定販售等所有商品。

Bandai Namco Entertainment Asia周邊商品專區：https://par.bz/kab

本官方聲明由Bandai Namco Entertainment Asia與Playasia同步公開，並將透過本次的合作關係持續溝通，共享願景。

