萬代南夢宮2026台北電玩展展出《噬血代碼2》、《我的英雄學院 無盡正義》等未發售遊戲搶先試玩
萬代南夢宮娛樂今日宣布，將參展2026年1月29日至2月1日於南港展覽館舉行的2026台北國際電玩展，帶來多款未上市新作及暢銷遊戲試玩、遊戲情境區供玩家體驗並拍照留念。
萬代南夢宮娛樂致力於將萬代南夢宮集團「Fun for All into the Future」的宗旨與活動結合，除了提供試玩體驗，舞台活動亦將邀請遊戲製作人與玩家分享最新資訊外，並有知名實況主與玩家一起同樂，共創美好的回憶！
展出遊戲平台及遊戲介紹
未發售作品搶先試玩
《CODE VEIN 噬血代碼 II》／展出平台：PlayStation5
以崩毀的近未來世界為舞台，描繪抗拒毀滅命運的吸血鬼們故事的「戲劇性探索動作RPG」。
故事劇情
由於稱為「輪迴」的現象而導致文明崩毀的未來世界。
人類透過身為不死存在的吸血鬼的力量，而勉強倖免於滅絕的命運。
然而，「渴望之月」突然出現，其力量影響吸血鬼，讓他們轉變為失去自我的怪物，也讓世界逐漸步向毀滅。
背負著阻止世界毀滅的使命，身為吸血鬼獵人的主角與擁有穿越時空力量的少女攜手，一起回到過去的世界。
玩家在本作中，將可以體驗與夥伴一同面對並不斷跨越強敵或困難的探索動作場景，也可以享受由玩家的雙手逐漸改變世界及角色歷史的故事劇情。
《艾爾登法環 褪色者版》／展出平台：Nintendo Switch 2
《艾爾登法環》以正統黑暗奇幻世界為舞台，能令人沉浸其中、享受高自由度的冒險──
囊括「The Game Awards 2022」的「Game of the Year」獎項，以及「Golden Joystick Awards」的「Ultimate Game of the Year」獎項等等，為備受世界肯定的動作RPG遊戲。
走進遼闊的場景與地下迷宮探索未知，挑戰困難重重的險境，享受克服困境時的成就感吧。
不僅如此，登場角色之間的利害關係譜成的群像劇，更是不容錯過。
無縫連接的遼闊世界──盡情探索狀況多變的開放場景，構造複雜、立體的巨大地下迷宮。
在探索新發現時感到欣喜，在征服強敵時感到成就感十足，豐富內容等你體會。
片段破碎，卻又多彩的故事──登場的角色們各有主張，於是在利害關係之下譜成的群像劇，就此展開。
《我的英雄學院 無盡正義》／展出平台：PlayStation5
《我的英雄學院》最終章即將開幕。
在最多3對3的華麗「個性」戰鬥中展開激戰。
在英雄與敵人的最終決戰中，跟隨著綠谷出久及其他角色的腳步，見證「One For All」及「All For One」動搖世界的終極對峙。
《勇者鬥惡龍VII Reimagined》／展出平台：PlayStation5、Nintendo Switch 2
《勇者鬥惡龍VII Reimagined》是將 2000 年發售的《勇者鬥惡龍VII》，透過具有人偶般溫暖質感的 3D CG 美術風格「人偶風」描繪的完全重製作品。
因為居住在孤島上的少年少女們的微小好奇心，最終展開的這場大冒險，不只是畫面，還有劇情、戰鬥、休閒要素以及系統都徹底重構（Reimagined）。
故事
住在孤島「艾斯塔德島」的主角，有一天與摯友基法王子一起發現了神奇石板的碎片。當他們將蒐集來的碎片嵌進島上神殿的底座後，便受到神秘光芒的引導，來到了一個陌生之地。 每當發現一塊石板，少年的世界就會進一步拓展。然而，這場源自微小好奇心的冒險，最終將揭露詭異入侵的邪惡勢力以及世界隱藏的真相。
PlayStation5版試玩作品
《ONE PIECE 海賊無雙4》／展出平台：PlayStation5
本作為《ONE PIECE》×《無雙》的合作作品，且全球累計銷量已突破400萬套。
由大受歡迎的動畫《ONE PIECE》與擁有爽快動作體驗的《無雙》系列合作所帶來的《ONE PIECE 海賊無雙》系列最新作品。
以「一『氣』當千的夥伴與大冒險」為概念，玩家將可以體驗宛如動畫中的冒險般爽快的ONE PIECE動作遊戲。
《小小夢魘3》／展出平台：PlayStation5
在本作中，玩家將化身為小洛和小寂，同心協力並設法從充斥著詭異區域的世界「螺旋地」逃離。
小洛是一位穿著藍色斗篷並戴著面具的小男孩，而穿著綠色連身衣並綁著馬尾的則是他最要好的朋友──小寂。
兩位角色都裝備著屬於他們的代表性物品，玩家將透過這些物品解開謎題並幫助他們逃跑。
本作為系列史上首次支援線上遊玩功能，更可利用好友通行證邀請好友一起遊玩。
《超級機器人大戰Y》／展出平台：PlayStation5
右為災厄、左則毀滅——
突破宿命吧，鋼之守護者。
《超級機器人大戰》是一款讓各種動畫作品中登場的機器人，超越作品界線而齊聚一堂，與共同敵人進行戰鬥的策略模擬RPG遊戲。
玩家可以在冒險部分欣賞到戰鬥為止的故事，並在模擬部分分別操控配置於地圖上的機器人，擊敗敵人。
戰鬥將分為我方行動回合和敵方行動回合，首先會由玩家移動機器人並進行戰鬥後，會輪到敵方行動。
當玩家破壞地圖中配置的所有敵人，即通過該關卡，並可進入戰略部分。
在戰略部分中，玩家將可運用戰鬥獲得的資金和點數，強化並培育機器人或駕駛員。
戰略部分結束後，將進入下一個劇情的冒險部分。
體驗各種動畫原作的跨界融合故事，享受機器人的戰鬥動畫影片，並持續強化培育自己喜好的機器人和駕駛員，就是《超級機器人大戰》的最大樂趣。
【參戰作品一覽】
《勇者萊汀》
《超電磁機器人 孔巴德拉V》
《聖戰士丹拜因》
《聖戰士丹拜因 New Story of AURA BATTLER Dunbine》
《重戰機艾爾鋼》
《機動戰士Z鋼彈》
《機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞》
《M-MSV》
《機動武鬥傳G鋼彈》
《新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾滋》
《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》
《機動戰士鋼彈 水星的魔女第一季》
《無敵鐵金剛凱撒 死鬥！暗黑大將軍》
《蓋特機器人ARC》
《銀河機攻隊 莊嚴皇子》
《超時空要塞Delta》
《超時空要塞Delta 激情的Walküre》
《Code Geass 反叛的魯路修 III 皇道》
《Code Geass 復活的魯路修》
《哥吉拉：奇異點》
《SSSS.DYNAZENON》
【DLC①參戰作品】
《銀河旋風》
《The Big O》
《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》
【DLC②參戰作品】
《鋼鐵吉克》
《Dynamic企劃原創（蓋特機器人 漆黑漂流者）》
《傳說之勇者》
《太鼓之達人 咚咚雷音祭》／展出平台：PlayStation5
本作收錄「紅蓮華」、「Feel Special」、「向夜晚奔去」等，系列史上最多的76首樂曲。
除了可以反覆練習不擅長的部分藉以提升技巧的「進步支援」模式，以及可以與全球玩家一同享受演奏戰鬥的「線上排名戰」模式以外，更收錄了日前以更新形式發布於Nintendo Switch™版軟體中，需要跨越不斷襲來的試煉、最多可由4名玩家一同競爭的「跑吧！忍者道場」模式。
家用遊戲主機系列作品中首次支援120 fps、新登場的樂曲及迷你角色等，玩家將可以盡情享受PlayStation®5版本獨有的要素。
《鐵拳8》／展出平台：PlayStation5
由Bandai Namco Studio所開發的《鐵拳8》將挑戰格鬥遊戲的界限，透過最大程度地活用最新世代遊戲主機的性能，為玩家帶來系列史上最美麗的畫面以及最具沉浸感的作品。
本作將聚焦於描繪父與子之間全新的敵對關係。以三島平八敗北而告終的戰鬥結束後，面對三島一八想要征服世界的渴望，系列主角之一的風間仁決定挺身對抗。
Nintendo Switch平台試玩作品
《七龍珠 電光炸裂！ZERO》／展出平台：Nintendo Switch 2
－隨時隨地盡情享受七龍珠戰鬥
靈活運用龜派氣功、舞空術等《七龍珠》獨特技能盡情戰鬥的3D對戰動作遊戲《七龍珠 電光炸裂！ZERO》即將在Nintendo Switch 2／Nintendo Switch平台登場。
發揮每個角色個性鮮明的能力及特色，變身為超級賽亞人，或是將氣保留至最後一刻再放出強力的必殺技，一口氣逆轉劣勢等，玩家將可以隨時隨地享受宛如《七龍珠》般的戲劇化戰鬥。
－更加進化，徹底化身角色的遊戲體驗
透過Joy-Con 2／Joy-Con的動感操作，使出活用角色個性的必殺技。
猛擊格鬥與氣彈等攻擊也可以透過Joy-Con 2／Joy-Con的動作重複施展。
徹底化身為超過180位的《七龍珠》角色，充分感受更加進化的戰鬥。
－透過主機進行鄰近主機通訊對戰
只要持有並將Nintendo Switch 2／Nintendo Switch主機靠近的話，就可以透過鄰近主機通訊與好友一同對戰，和大家一起享受七龍珠戰鬥。
－分享Joy-Con 2／Joy-Con，分割畫面進行對戰
即使只有一台Nintendo Switch™ 2／Nintendo Switch主機，透過分享Joy-Con 2／Joy-Con，即可在1對1的分割畫面中進行對戰遊玩。
如果使用更多控制器的話，可以最多6名玩家同時以分割畫面進行對戰，一起遊玩由不同人數組成，充滿變化的對戰。
《從前從前有個塊魂》／展出平台：Nintendo Switch
在本作中，大王不小心破壞了地球，而玩家則需要再次協助王子重新打造星星送回空中。
這次，玩家可以在不同時空中滾動塊球，在歷史的長河中吸收所有接觸到的物品，復原星空。
在這次的冒險中，玩家將可以在侏儸紀、冰河時期、過去的日本等不同時代間穿梭，展開前所未有的旅程，並體驗全新的多人競爭模式。
《塊魂》系列讓人印象深刻的配樂也在加入新的樂曲及自訂選項後嶄新回歸，可以吸引周遭物品的磁鐵等有趣的道具也同步於本作登場。
玩家將可以扮演王子或其他68位親戚的任何一位，並為他們自訂顏色、臉部表情等外觀，而這些自訂角色將會在「競技塊球」模式中獨樹一格。
本作新增的「競技塊球」模式可由最多4名玩家遊玩，支援線上多人遊玩，或離線與電腦對戰。
玩家則需要在限定時間內盡可能滾出最大的塊球並換成點數，保持最高得分。
《永久與神樹的祈願者》／展出平台：Nintendo Switch
隨著充斥在世界上的「瑪那」逐漸乾涸，為了拯救「神樹村」，神子「永久」與8位祈願者們挑戰攻克迷宮並討伐「禍津」。
玩家需要從8位祈願者中挑選2人進行操作，在活用刀與法術的俯瞰視角型高速戰鬥中掃蕩敵人，並透過各關卡中可獲得的「庇佑」強化能力，以位於迷宮最深處的萬惡淵藪「禍津」為目標前進。
隨著迷宮的攻略，在作為據點的村莊中，原本停滯的時間將會向前推進，外觀及人們的活動亦會產生變化，描繪出讓人百感交集的故事。
※以上資訊為目前最新情報，展出內容可能未經公告有部分變更，敬請見諒。
※萬代南夢宮娛樂保留變更活動內容的權利。
－
以上內容為廠商提供資料原文
