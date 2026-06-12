萬代30 MINUTES LABEL亞洲巡迴 6/19臺北地下街登場

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記者古可絜／綜合報導

BANDAI SPIRITS旗下原創組裝模型品牌「30 MINUTES LABEL」自推出以來便深受模型玩家喜愛，品牌正式宣布啟動「30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour」亞洲巡迴計畫，而臺北將成為巡迴首站，於6月19日至21日端午連假期間在臺北地下街登場。

現場將展出多款30 MINUTES LABEL最新模型，並同步販售日本官方商店「30 MINUTES LABEL ZONE」限定商品及人氣模型，讓粉絲一次收藏喜愛的作品。其中最受矚目的焦點是搶先全球首度販售的限定商品「30MF槍兵龍人」，讓臺灣玩家成為全球第一批入手的幸運粉絲；除豐富展品活動期間也將舉辦製作人座談會，邀請日本開發團隊親自分享系列商品從企劃發想到商品誕生的幕後故事，並與玩家近距離交流互動，一同感受30ML的創作魅力。

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30 MINUTES LABEL最大特色在於兼具「快速組裝」與「自由改造」兩大特色，玩家可在短時間內完成模型組裝，並透過不同選配式零件打造出專屬的獨特作品，盡情享受創作樂趣。此次活動將展出由30MM、30MS與30MF三大系列聯合舉辦的線上組裝模型創意大賽「30ML CONTEST TAIWAN Vol.1」得獎作品，公開亮相玩家們的改造巧思與精湛製作技巧。

30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour臺北站特別邀請3位來自日本的核心開發團隊來臺與玩家見面，包括30 MINUTES LABEL統籌製作人諸岡祐輔、30 MINUTES FANTASY製作人西澤純一，以及30 MINUTES MISSIONS製作人中林朔也，曾參與萬代多項鋼彈模型及人氣模型企劃的3位製作人將親自分享更多故事，帶領玩家深入認識30ML的創作魅力。

此外，30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour臺北站特別規劃「30MF組裝模型基礎課程」，由專業模型老師親自帶領，從零開始一步步教學，介紹模型組裝技巧與30MF系列的產品特色，讓初學者也能輕鬆上手，感受親手完成模型的成就感與樂趣；參與體驗課程的學員能將自己完成的成品「30MF組裝奇幻輕作戰新兵士兵裝甲換裝Ver.」直接帶回家，無論是模型新手或是對30MF系列感興趣的玩家，都歡迎一起報名組裝模型體驗教室。

30 MINUTES LABEL最大特色在於兼具「快速組裝」與「自由改造」兩大特色，玩家可以盡情享受創作樂趣。（臺灣萬代南夢宮提供）

最受矚目的焦點是搶先全球首度販售的限定商品「30MF槍兵龍人」。（臺灣萬代南夢宮提供）