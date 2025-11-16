萬佛寺小普陀公園 探索石林

小普陀禪修公園內的石景觀、菩薩區等，造景都相當獨特。

（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

楠西區萬佛寺的小普陀禪修公園園區在今年初大地震發生時，因園區內的景觀石位移，曾休園一段時日，如今已再開放預約，不過，小普陀禪修公園還有小部分未開放，而古牆佛像、四大天王及鐘乳石等都可以身歷其中觀賞，尤其鐘乳石洞中成群蝙蝠，是一大奇觀。

萬佛寺為了讓大家更認識小普陀禪修公園，均有志工隨隊導覽，讓參觀的民眾可以清楚公園的打造過程，以及十多年來公園內的植物自然成林，形成如今獨特的石林景觀。萬佛寺表示，園區內最美的就在晨昏時刻，當朝陽穿林而下，光彩萬分，落日餘暉更讓園林呈現另一種美，再加上石砌拱門殘跡、古牆佛像、四大天王、石雕磚牆等，真的讓人以為身處在柬埔寨的吳哥窟，有點像偽出國。

導覽人員表示，民眾觀賞園區內一草一木，均會稱許園區內的樹抱石、石抱樹及各個景觀石等鬼斧神工，區內更處處可見小橋、假山、石林、石階、盤樹、佛像、涼亭等，每一項造景都在歲月的雕琢下呈現時間之美，另園區路徑錯綜複雜、高低起伏，獨行其中有一種遺世獨立之感，此外，最著名的是有兩處鐘乳石洞，富有探險的趣味，入洞後可看見許多蝙蝠棲息。

由於園區很獨特，被稱許是縮小版的「吳哥窟」，因此成為網美爭相朝聖之地。萬佛寺指出，為了保有公園自然生態與體驗品質，預約平台採時段限額預約方式，詳細預約辦法及規則，可依網站說明為準。