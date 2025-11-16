萬佛寺小普陀公園 探索石林
（記者張淑娟攝）
記者張淑娟∕楠西報導
楠西區萬佛寺的小普陀禪修公園園區在今年初大地震發生時，因園區內的景觀石位移，曾休園一段時日，如今已再開放預約，不過，小普陀禪修公園還有小部分未開放，而古牆佛像、四大天王及鐘乳石等都可以身歷其中觀賞，尤其鐘乳石洞中成群蝙蝠，是一大奇觀。
萬佛寺為了讓大家更認識小普陀禪修公園，均有志工隨隊導覽，讓參觀的民眾可以清楚公園的打造過程，以及十多年來公園內的植物自然成林，形成如今獨特的石林景觀。萬佛寺表示，園區內最美的就在晨昏時刻，當朝陽穿林而下，光彩萬分，落日餘暉更讓園林呈現另一種美，再加上石砌拱門殘跡、古牆佛像、四大天王、石雕磚牆等，真的讓人以為身處在柬埔寨的吳哥窟，有點像偽出國。
導覽人員表示，民眾觀賞園區內一草一木，均會稱許園區內的樹抱石、石抱樹及各個景觀石等鬼斧神工，區內更處處可見小橋、假山、石林、石階、盤樹、佛像、涼亭等，每一項造景都在歲月的雕琢下呈現時間之美，另園區路徑錯綜複雜、高低起伏，獨行其中有一種遺世獨立之感，此外，最著名的是有兩處鐘乳石洞，富有探險的趣味，入洞後可看見許多蝙蝠棲息。
由於園區很獨特，被稱許是縮小版的「吳哥窟」，因此成為網美爭相朝聖之地。萬佛寺指出，為了保有公園自然生態與體驗品質，預約平台採時段限額預約方式，詳細預約辦法及規則，可依網站說明為準。
其他人也在看
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款
（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]引新聞 ・ 7 小時前
獨家／義大利飲食「潛規則」 午後絕對不喝「卡布奇諾」
獨家／義大利飲食「潛規則」 午後絕對不喝「卡布奇諾」EBC東森新聞 ・ 1 天前
中國籲民眾別去日本！多家航空機票免費退改
[NOWnews今日新聞]中日緊張關係持續升溫，由於不滿日相高市早苗「台灣有事」的言論，中國外交部14日發布通告，提醒中國公民近期暫勿前往日本。中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空等三家航空公司，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台中踏青新景點 雪山坑環線步道啟用
台中市府近年逐步建置登山步道，「雪山坑步道」第一期工程去年底完工通行，攜手交通部觀光署投入3千多萬元串聯二期工程，形成2.4公里大環線步道，於今年2月開工，歷經約8個月施工，於今年10月底順利完工，目前開放通行，步道全長約2.4公里，串聯桃山部落周邊自然生態與原民文化景點，成為融合泰雅文化與生態保育自由時報 ・ 1 天前
新．飯．店－北海岸首間國際奢華酒店 新北北海溫泉洲際酒店開箱
全台最新國際品牌奢華酒店、位在新北市金山溫泉區的「新北北海溫泉洲際酒店」（InterContinental New Taipei Hot Spring）自即日起開始試營運。為全力搶攻秋冬旅遊泡湯度假商機，並自即日起至年底推出「際遇金山」開幕住房專案，預訂連續入住兩晚以上，即享每日免費早餐兩客、IHG優悅會獎勵積分5,000點，以及單臥套房保證升級券等多重禮遇。專案入住日期自12月1日起至2026年3月31日，升等券則2026年全年適用。工商時報 ・ 1 天前
台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊
（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）位於東倫敦的超人氣老斯皮塔菲爾茲市集（Old Spitalfields Market）今天出現罕見景象，彷彿被竹林圍繞的半開放空間懸掛一串串形似台灣平溪或十分天燈的燈籠，溫暖的燈光籠罩一早即絡繹不絕的排隊人潮。中央社 ・ 14 小時前
搭乘台南台灣好行「梅嶺線」暢遊玉井、楠西與龜丹
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為歡迎遊客深入體驗台南楠西及玉井地區豐富自然與人文資源魅力，臺南市政府觀互傳媒 ・ 22 小時前
官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！
大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，官方並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。但本報記者16日...聯合新聞網 ・ 6 小時前
〈中華旅遊〉合掌村夢幻點燈 冬季浪漫金澤五日遊
記者林怡孜∕台南報導 冬季限定的童話奇景—白川鄉合掌村點燈活動即將登場。中華旅行社特…中華日報 ・ 23 小時前
茂管處雙年賞蝶季開幕
記者鄭伯勝／高雄報導 茂林國家風景區管理處「２０２５茂林雙年賞蝶季」，十五日在該處茂…中華日報 ・ 1 天前
官方呼籲避免前往日本後 陸網友紛紛曬退票成功紀錄
在大陸外交部14日突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本後，國航、南航、東航、廈航、川航等多家大陸國籍航空公司隨即配...聯合新聞網 ・ 9 小時前
雪霸國家公園雪見遊憩區無障礙步道 啟用
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處完成雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」，健全雪霸國家公園無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會，更是傳遞平等與友善理念的橋樑。雪管處表示：雪霸國家公園雪見遊憩區位在苗栗縣泰安鄉梅園村，區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光。園區內有多條林間步道，提供遊客體驗雪見地區中海拔闊葉林帶的森林景觀及進行森林療癒場域，適合一般遊客健行。為了推廣無障礙友善的環境，雪管處選擇園區內司馬限林道一段合適的自然林間步道，改建增設為符合國家標準的無障礙設施步道，全長約三百公尺。步道全程採用透水性鋪面，並加寬至一二0公分以上，沿途設置多處輪椅交會平台與解說牌，部分路段更貼心設計為緩坡，讓輪椅使用者 ...台灣新生報 ・ 1 天前
〈中華旅遊〉觀魚步道、西螺老街 生態文化之旅
記者林怡孜∕台南報導 想遠離塵囂、親近自然，體驗台灣山水與人文風情的旅人，不妨參加中…中華日報 ・ 1 天前
觀光亮點獎 國際推薦司馬庫斯 峨眉湖正夯
「上帝的部落」司馬庫斯在交通部觀光署舉辦的第2屆觀光亮點獎中，從全台191處景點中脫穎而出，入選全國前30大亮點，更榮獲最高榮譽之一的最佳國際推薦獎。峨眉湖也成功入選2026年至2027年台灣觀光100亮點，成為旅遊熱搜新焦點。中時新聞網 ・ 1 天前
中國提醒公民避免前往日本 赴日遊客考慮退改
中國外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。鉅亨網 ・ 16 小時前
《產業》IHG插旗北海岸 新北北海溫泉洲際酒店迎賓
【時報記者林資傑台北報導】洲際酒店集團（IHG）攜手興富發建設，於金山溫泉區打造「新北北海溫泉洲際酒店」，即日起開幕試營運，為洲際酒店品牌在台第3間、集團首間溫泉度假酒店。酒店即日起至年底推出「際遇金山」開幕專案，搶攻秋冬旅遊泡湯度假商機。 興富發集團積極布局全台酒店版圖，續委託萬豪國際集團經營管理的「台南安平雅樂軒酒店」於2022年1月底正式開幕後，委託洲際酒店集團經營管理的「新北北海溫泉洲際酒店」時隔逾3年半後宣布開業迎賓，成為新北市北海岸首間國際品牌奢華溫泉酒店。 新北北海溫泉洲際酒店以入口處高逾2米的台灣雕塑大師朱銘太極系列「單鞭下勢」作品為起始，由藝術大師與新銳藝術家移植金山的山脈線條、海岸節奏與當地人文風情，並由「燈光詩人」賴雨農將光線化作霧氣流動於建築，點綴沈穩、活潑並重的金山印象。 新北北海溫泉洲際酒店擁有本館及別館，2棟11樓高建物合計共211間客房，基本房型自15坪起跳，皆備有獨立泡湯池、陽台、新型冷熱飲水系統、雙洗手台，旅人在客房內即可享受可提升皮膚彈性、滋潤保濕的氯化物硫酸鹽泉，提供最舒適溫暖的愜意泡湯體驗。 而牌價88萬元的總統套房坐擁115坪室內、35坪室外時報資訊 ・ 6 小時前
曼谷街頭遊客 (圖)
泰國觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際遊客人次將來到3340萬人次，較去年下降6%。圖為行經曼谷通羅區（Thonglor）的遊客。中央社 ・ 6 小時前
營運22年航空公司突宣告破產！ 全航班一夜取消...逾萬旅客滯留
英國區域航空業正面臨嚴峻的寒冬。營運長達 22 年、總部位於海峽群島根西島的Blue Islands 航空公司，於當地時間 11 月 15 日正式宣布破產並全面停止所有營運。此項突如其來的決定，導致所有未來航班即刻取消，影響範圍波及數萬名旅客，特別是仰賴其服務往返澤西島與英國本土的居民及遊客，行程陷入混亂。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
MSC榮耀號2026春季高雄首航 南臺灣開啟郵輪觀光新篇章
郵輪公司MSC地中海郵輪旗下亞洲旗艦「MSC榮耀號(MSCBellissima)」十四日於高雄日航酒店舉行首航記者會，正式宣告這艘總噸位逾十七.二萬噸的大型郵輪將以高雄為母港，於明年三月八日迎來首次自高雄港啟航的歷史性時刻。(見圖)主辦單位今(十五)日說明，高市府對此盛事表示極大肯定與振奮，郭添貴秘書長特地代表高市府以高雄這座城市東道主的身分歡迎「MSC榮耀號」郵輪明年春暖花開之際來到高雄開設母港航班。這不僅是高雄港旅運中心啟用以來，高雄迎來的最大型國際郵輪，更象徵著高雄在國際郵輪市場中的地位大幅躍升。高市府海洋局石慶豐局長表示，高雄的海洋度假愛好者有福了！明年春季的郵輪旅遊有多種選擇，地中海郵輪亞洲旗艦船將從高雄出發「榮耀啟航」，南部旅客將可享受家門口登船便利；過去，南 ...台灣新生報 ・ 1 天前