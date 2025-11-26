萬佛寺辦攝影賽 寒假兒童營

小普陀禪修公園有特別的景，是拍攝好所在。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

台南市楠西區萬佛寺將舉辦「佛學知美」攝影比賽，地點含寺院區和小普陀禪修公園，凡報名者就可以進入有小吳哥窟之名的公園取景拍攝。萬佛寺指出，除舉辦攝影比賽外，也將舉辦「３Ｒ寒假兒童營」，讓孩子親近善知識，同時也體驗在地的食農教育，活動報名：https://forms.gle/4GNmH46HvXsWV4Na9。

佛學知美攝影比賽即日起至明年三月三十一日，萬佛寺指出，此次攝影比賽分為一般組和童趣組，前者冠軍將有三萬元獎金，後者則有五千元獎金，同時也有兩處拍攝地點，讓參賽者可以自由選擇，不過若要進入小普陀禪修公園拍攝，需要有入園憑證，所以報名要填寫真實姓名及資訊，一旦入園或得獎資格審查有資料不符者，將視同棄權。