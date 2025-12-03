萬佛山中的佛／熊代厚

熊代厚

很早就聽說過安徽舒城的萬佛山，山中該有許多佛吧，不然怎麼稱作萬佛山呢？我決心去看一看，去朝見萬佛。

天陰陰的，像是要下雨，但已經計畫好了，就不再改變，即便風雨，也要前行。

坐觀光車到山門，再步行半個小時，可坐索道上。這個索道的時間比較長，約有20分鐘，如果走步道，要兩個多小時。

雨未下，但起了大霧，白茫茫的一片，什麼也看不見。索道只能做到半山腰，到主峰老佛頂，還有很長的路。這裏的臺階特別陡峭，攀爬時，膝蓋幾乎頂著腰。

我爬了一個多小時，終於登上了老佛頂，累得似乎不能再挪動一步。老佛頂海拔1590米，比泰山還高。因為太高，雲霧只在半山若帶，這裏一片陽光。

老佛頂上並不見佛，可它為什麼叫萬佛山呢？只是因為老佛頂太高，四周的山都比它矮，似乎都在向它彎腰鞠躬，如同萬佛朝拜佛祖，所以叫萬佛山。

老佛頂上景色絕美，不虛花了兩個小時。可再好的景色也不能久留，還有其他的目標，便準備下山。

下山可坐索道，也可步行。我選擇了步行，總坐索道也沒有多大的意思，步行可以細看沿途的景色。

步行下山有6公里的山路，今天時間充裕，腿腳還行，就走下去吧。

一開始是很輕鬆的，能聞到花香，聽到鳥鳴，風從松間吹來，流雲在身邊緩緩。見幾處奇石，看幾棵怪松，心情挺不錯的。

沒多久來到公麟亭，李公麟是北宋著名畫家，他在這裏建了一個亭子，常來棲居，聽風觀泉，吸納山野之靈氣。

我繼續往下，突然要爬一個陡坡。上坡後，有牌指向索道，我有一點小猶豫，要不要坐索道呢？這是最後一次機會了，過了就沒有機會了，但最終還是堅定了步行的決心。

臺階越來越陡，越來越長，每一段似乎有200多級，兩腿漸漸發抖發軟。怎麼辦呢？這時候已走了很久了，不可能再回頭，我便給自己數數字，以100為單位，走到100停一下。

這樣漸漸也不行了，腿拌得越來越厲害，走小一段，得休息一小會兒，把腿甩一甩，往下蹲幾下。

路上只我一個人，真是奇怪，為什麼只我一個人呢？難道所有下山的人都坐了索道？

又過了半個多小時，邊上有個指示牌，說到停車場還有3500米。

這著實把我嚇了一跳，心裏不禁咯噔一下，現在一半的路還沒有完成，兩腿已經酸脹得不行了，還有那麼長的陡峭山路，自己能不能扛得下來？

扛不下來也得扛了，人在途中，已沒有選擇。

路上安靜得很，已沒有了鳥聲，只聽到自己喘息聲。霧越來越大，在樹林裏緩緩地流動，前面的路隱隱綽綽，我如同是在仙境裏，但沒有仙人的快樂。

路上有一些蜘蛛網，霧氣凝在上面，像一個個細小的珍珠。有蛛網，說明這一條路這幾天是沒有人走的，那些下山的人呢？心中的疑惑越來越大。

前面突然橫了一塊巨石，似乎把路全堵了，走到面前，一條極窄的小路，是從兩塊巨石間劈開的，只能容一身，是為一線天。

又走了很遠，遇到一個中年男子，好像是護林的。我問他路上怎麼沒有人，他說大多數人選擇坐索道，或者沿著索道的那條步道下山，這條路很少有人走。

原來我走的是一條別人不走的路，難怪這麼漫長，這麼艱難，這麼孤獨。

護林人走了，一切又無比寂靜，仿佛回到了太古，我正走在莽荒裏。平生還沒有走過這麼長的山路，孤獨地走著，什麼都可以想，什麼也可以不想。

肚子也餓了，但沒有任何東西吃，也沒有任何賣東西的。再往下，腿已不能直行下，只得把身子側過來走，我有些後悔沒坐索道，偏又選錯了路。但無論怎樣，今天總會到達目的地。

這條路上沒有風景，我在寂寞中穿行。人生有時候也是這樣吧，就這麼枯燥，就這麼孤獨，怎麼可能每一段都繁花似錦？寂寞孤獨時，陪伴自已的只有自己的心跳和腳步，高興也好，不高興也好，都得向前，不然，如何呢？

有一棵碗口粗的松樹從石縫裏長出，森然挺立。它的根緊貼著石頭，深深地紮進去，汲取著水分和營養，心中不由生出一種敬意。

我隱約聽到泉水聲，一條細長的瀑布從高處落下來，濺起的水花如珠玉一般，寂寞裏有了一些詩意。一株樹上開著一片不知名的紅花，像是一叢火在燃燒，在幽暗的心裏點起一絲光亮。

終於見到了一只鳥，它在路邊的高枝上清脆地叫了一聲，像是在給我一份小小的鼓勵。

在老佛頂，可見群山朝拜，可如今深陷穀底，佛在哪里呢？

下山沒有坐索道，走了這樣一條孤僻艱難的小路，是一場錯誤，還是一場修行？

萬佛山不曾見到一個佛，也許自己就是自己的佛吧。