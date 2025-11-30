萬元入手百年珠寶品牌！銀戒推薦8款：GD愛牌小資女也能輕鬆買

在追求自我風格的時代裡，珠寶早已不再只是特殊場合的點綴，而是能陪伴日常、展現個性的重要配飾。然而，提到百年歷史的經典珠寶品牌，許多人腦中浮現的仍是動輒千、百萬以上的高門檻形象。事實上，隨著新世代消費力崛起，許多高級珠寶早已開始重新思考與年輕族群對話的方式，推出兼具工藝質感與相較親民價格的入門系列，讓「配戴經典」不再只是遙不可及的夢想清單。

萬元擁有的百年珠寶魅力：8款銀戒推薦

許多高級珠寶早已開始重新思考與年輕族群對話的方式 Source：Татьяна Закандыкина @Pinterest

接下來，趁著台灣「一萬元普發」的好時機，我們「精選8款」台幣1萬元出頭，至多2萬內，既能入手的百年珠寶大牌銀戒設計，帶你看見高級珠寶如何在保留品牌精神之餘，也能輕鬆將高級珠寶融入你的生活與日常穿搭。

精品萬元銀戒推薦1：Tiffany「Love」

台灣有不少消費者們與Tiffany的初次邂逅往往始於一件銀飾 銀質線戒。Source：Tiffany & Co.

我相信，台灣有不少消費者們與Tiffany的初次邂逅往往始於一件銀飾，無論是：曾經風靡一時的相思豆項鍊、象徵守護與浪漫的愛情鎖手鍊，又或是其它陪伴青春歲月的經典作品，不僅以獨特風格深植人心，更以平易近人的入門珠寶，讓每個人都能踏入高級珠寶的世界。 而在眾多經典的系列中，由傳奇珠寶設計師Paloma Picasso所創作的作品，更是展現品牌鮮明個性的代表之一。她以自身奔放而充滿魅力的筆跡為靈感，將紐約街頭建築上常見的潦草「Love」字樣塗鴉化為戒指上的優雅線條，完美呈現出紐約人自由又大膽的生活美感，彷如為配戴者增添一抹自信與態度。（商品價格約：NTD 11,400）

精品萬元銀戒推薦2：Buccellati「Blossoms」

義大利百年珠寶品牌Buccellati，在全球一直屬於懂行人士才熟悉的珍藏名單 銀質雛菊戒指。Source：Buccellati、G-Dragon @IG

相較於上段Tiffany或Cartier的廣泛知名度，義大利百年珠寶品牌Buccellati，在全球一直屬於懂行人士才熟悉的珍藏名單。品牌風格深受文藝復興美學與傳統雕刻技藝啟發，並以繁複細緻的金工工法著稱，每件作品都像是藝術世家的手工結晶。近年來，這個原本低調內斂的品牌卻因韓流天王G-Dragon（權志龍）不斷配戴亮相而迅速竄紅，從高端收藏圈一路延燒至千禧世代。 其中，最受矚目的莫過於GD手戴同款的小雛菊戒指。其柔和花瓣紋理與細緻銀質質感，完美展標誌性工藝，也因為萬元出頭的定價策略，使得這枚戒指，也成為許多人的「第一件精品珠寶」首選。足見品牌已悄悄從低調奢華，轉變為新世代最嚮往入手的質感珠寶品牌。（商品價格約：NTD 13,500）

精品萬元銀戒推薦3：Louis Vuitton「Bambou」

這款出自Louis Vuitton工坊製作的戒指，以拋光純銀精製而成 鐫刻圖案銀戒。Source：Louis Vuitton

這款出自Louis Vuitton工坊製作的戒指，以拋光純銀精製而成，戒身上細膩的Monogram鐫刻圖案，在光線下呈現若隱若現的高級質感，細緻而俐落。乍看低調，卻會隨著配戴時散發出獨有的摩登氣場。其靈活百搭的特性，不僅適合單獨配搭、展現簡約魅力，也能輕鬆與不同風格的自有戒指混搭，創造更具層次的個性造型。對於想入手第一件精品銀飾單品的人來說，LV戒指絕對是一個值得入手的理想選擇。（商品價格約：NTD 13,200）

精品萬元銀戒推薦4：Hermès「Vertige」

此款「Vertige」銀戒的設計靈感，源自Hermès經典的「Double_Tour」手鍊系列_雙圈銀戒。Source：Hermès

此款「Vertige」銀戒的設計靈感，源自Hermès經典的「Double Tour」手鍊系列—出自1998年、由時任創意總監Martin Margiela原創打造，問世之後也成為品牌標誌性的創新之作。「Vertige」戒延續此纏繞的概念，將簡約線條與摩登美學巧妙融合，透過多圈設計呈現層次感與動感曲線，讓它不僅是珠寶配飾，更像是可穿戴的藝術品，瞬間提升造型的精緻度，展現低調卻不失個性的奢華魅力。（商品價格約：NTD 18,000）

精品萬元銀戒推薦5：Bvlgari「Save the Children—B.Zero1」

Bvlgari每年推出的限定版「Save the Children—B.Zero1戒指」鑲飾黑色陶瓷戒指。Source：Bvlgari

這款由Bvlgari每年推出的限定版「Save the Children—B.Zero1戒指」，不僅能妝點日常造型，更能讓配戴者在優雅中，一同參與慈善行動。該戒指以純銀製作，搭配著經典的黑色陶瓷鑲飾；戒身上精緻鐫刻「Save the Children」標誌，以象徵品牌與國際兒童救助組織的慈善合作。每售出一件，即捐出95歐元支持救助兒童會，讓這枚戒指在配戴的每一刻，都同時承載美麗與善意。（商品價格約：NTD 18,750）

精品萬元銀戒推薦6：Gucci 心形戒指

這款採用925純銀精心打造的Gucci愛心戒，閃爍著柔和光澤_Source：Gucci

這款採用925純銀精心打造的Gucci愛心戒，閃爍著柔和光澤，猶如細膩的光影輕輕流轉在指尖。戒面上的心形設計，則是象徵著愛與浪漫，也彷彿捕捉了配戴者的情感與個性，使每一次手部動作都散發微妙而動人的魅力。戒身上低調卻極具辨識度的Gucci Logo，就像是一種悄然點綴的精緻印記，提醒著你「這不只是一只戒指，更是一段情感的象徵。」陪伴日常的每一刻。（商品價格約：NTD 10,450）

精品萬元銀戒推薦7：Georg Jensen「Mercy」

Georg_Jensen近年也以多款當代銀飾作品，再次展現品牌深厚的工藝底蘊__扭結戒指。Source：Georg_Jensen

Georg Jensen近年也以多款當代銀飾作品，再次展現品牌深厚的工藝底蘊。細膩線條與俐落造型間流露出的質感，使其自然融入日常生活，完美呼應時下盛行的「Quiet Luxury」風格。無論是簡約穿搭或正式造型，都能藉由品牌的設計堆疊出專屬於自己的低調時尚。 若讀者們正尋找極簡、價格親民又具質感的珠寶入門款，那麼這只由設計師Jacqueline Rabun所打造的「Mercy」扭結戒指，絕對值得列入購物清單。它以系列標誌性的有機曲線呈現，如柔軟金屬般自然環繞指間，造型獨特卻低調耐看，是一款能長久陪伴的風格之作。（商品價格約：NTD 9,300）

精品萬元銀戒推薦8：Baccarat「Fleurs de Psydélic」

「Fleurs de Psydélic」系列的銀質水晶戒指，造型優雅 聖甲蟲藍透明水晶戒。Source：Baccarat

創立超過兩世紀的法國頂級水晶製造商Baccarat，不僅以大型水晶手件聞名於世，也將精湛工藝延伸至珠寶領域，讓品牌愛好者能以更親民的方式擁有這份百年傳承的藝術瑰寶。 這款來自標誌性「Fleurs de Psydélic」系列的銀質水晶戒指，造型優雅，巧妙襯托女性柔美氣質。主石採用聖甲蟲紫藍色系的透明水晶所精心打造，經過金棕色、鏡面、乳光…等多重工藝處理，呈現既深遂又豐富的光芒層次，宛如將精緻花瓣鑲嵌於纖細銀質戒託之上，使其配戴在指間時，每一個手勢都彷彿將藝術隨身攜帶，散發低調卻迷人的高雅魅力，過目難忘。（商品價格約：NTD 11,400）

