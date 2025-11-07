萬元普發助攻觀光！五星飯店下殺1.4折 業績估增2成
普發一萬元加上年度最大旅展登場，許多民眾紛紛規劃國內外旅遊行程。旅遊業者看準這波商機，推出各式優惠方案，包括住宿、餐券折扣等，吸引消費者目光。民眾表示一萬元足夠安排三天兩夜的旅遊，首選花東或外島等地區。業者則預期這波普發政策將為觀光產業帶來顯著成長，各家飯店、旅行社也祭出超值優惠，希望刺激年底觀光買氣。
ITF台北國際旅展吸引眾多民眾前來尋找旅遊優惠。搭配普發現金一萬元政策，許多人計劃將這筆錢用於國內外旅遊。有民眾表示，花東、墾丁恆春或宜蘭礁溪等地都是不錯的選擇，特別是冬季可以到礁溪泡溫泉。多數民眾認為一萬元足以安排三天兩夜的旅遊，如果想要更好的體驗，可以再額外添加一些預算。
旅行社業者林冠賢表示，他們與高鐵合作推出優惠，高鐵票加上住宿最低下殺到69折。高鐵假期旅遊課經理黃俊霖預估第四季的銷售量將較第三季成長20%，有機會達成全年430萬旅遊人次的目標。各家旅行社也紛紛推出吸引人的套裝行程，例如可樂旅遊推出高鐵北高含住宿每人不到3000元，易飛旅遊與華信合作推出金門澎湖買一送一，兩人費用不到一萬元。雄獅旅遊則鎖定跨年元旦市場，推出上山下海看日出的行程。
除了交通套裝，飯店住宿和餐券也成為旅展焦點。飯店業者趙芝綺表示，搭配萬元普發預估可提升整體業績1至2成。天成集團原價57200元的飯店，旅展價格只要1萬多元。晶華知名自助餐廳提供7折起優惠，福泰旗下山形閣一泊二食在旅展期間現折2600元。凱薩大飯店則推出住宿最低1.4折的驚人優惠，還有機會抽中澳門來回機票。
各家業者從餐券、住宿到交通都推出多樣優惠，希望藉由普發一萬元政策的實施，刺激國旅市場買氣，為觀光產業帶來新一波成長動能。這些優惠方案不僅讓民眾能以更實惠的價格享受旅遊，也為台灣的觀光產業注入活力。
更多 TVBS 報導
線上旅展開搶！大地酒店「一泊一食」萬元有找 飯店餐券下殺67折
中秋國慶「2假期」卡好卡滿 旅展業者推非洲冒險新寵吸客
遊越遇強颱！女控旅行社帶團闖災區玩命 業者：出團前無旅遊警示
領不了！家長替兒登記普發一萬失敗 客服曝「這規則」解答
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場
阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國台灣好報 ・ 6 小時前
賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元
總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 13 小時前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠
年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！中時財經即時 ・ 21 小時前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 1 天前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 6 小時前
台北國際旅展今登場！雄獅首日最大單330萬元 鳳凰總座卞傑民樂估業績雙位數增
全台規模最大的ITF台北國際旅展於今日（7）至10日在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。《Yahoo股市》也親自走訪、整理五家旅遊業者對於旅展首日的看法和營運目標，其中雄獅（2731）「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元；鳳凰總經理卞傑民則指出，去年旅展營收約2.5億元，今年目標希望達到10％成長。Yahoo奇摩股市 ・ 12 分鐘前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需
近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。中時新聞網 ・ 1 天前
紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！
紐西蘭奧克蘭皮哈海灘。照片提供：艾爾·古斯裡（AlGuthrie）【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 1 天前
出國玩真的比國旅便宜！旅展業者喊話：現在出發最划算
ITF台北國際旅展登場，旅遊業者觀察，在普發1萬元、寒假春節9天假期等利多加持下，旅展買氣可較去年成長約2至3成，目前日韓、東南亞等短線市場持續暢旺。也有業者分析，機位供應充裕、關稅影響導致旅遊價格下滑，可確定今年寒假前的國外旅遊市場會非常便宜，更喊話若有假期「出國玩真的比在台灣玩還便宜」。中時新聞網 ・ 2 小時前
《經濟》政院拍板 4年投入百億拚國旅
【時報-台北電】國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。 「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」預計4年投注100.14億元經費，以「北回之巔」和「微笑南灣」為2大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。 觀光署指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，116年前完成第一階段亮點建設，117年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力的觀光地標軸線。預期可增加10％國內旅遊人次，創造1226億元觀光產值。 卓榮泰昨要求交通部觀光署加速推動計畫，也要求交通部將景點設施維護、老街過度商業化、商品高度重時報資訊 ・ 9 小時前
新社花海暨花毯節11/8登場 省時省荷包交通攻略
【記者陳世長台中報導】新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日繽紛揭幕，會場周邊道路將進行交通管制，時間自11月8日至11月30日止，請用路人遵循牌面及交管人員指引。活動預期湧入眾多賞花人潮，台中市政府...自立晚報 ・ 22 小時前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 2 天前
賴清德喊話「國旅加油」！拚2030衝破兆元產值
2025ITF台北國際旅展今（7日）起一連四天在南港展覽館登場，賴清德總統特地出席開幕活動，致詞時賴總統強調，去年國旅觀光產值已達8378億元，希望在2030年能夠達到兆元產值，總統也將與行政院、交通部、觀光署及相關部會共同組成「觀光國家隊」，努力拚國旅。中天新聞網 ・ 4 小時前
颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？
颱風來襲，出國旅遊飛機航班延誤、停飛怎麼辦？如果在國內旅遊想申請退費可以嗎？民宿不退該如何自保？旅遊不便險又該如何申請？Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前
〈 中華旅遊 〉日月潭搭纜車 春遊九族櫻花祭
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二…中華日報 ・ 1 天前