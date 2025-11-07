萬元普發助攻觀光！五星飯店下殺1.4折 業績估增2成

普發一萬元加上年度最大旅展登場，許多民眾紛紛規劃國內外旅遊行程。旅遊業者看準這波商機，推出各式優惠方案，包括住宿、餐券折扣等，吸引消費者目光。民眾表示一萬元足夠安排三天兩夜的旅遊，首選花東或外島等地區。業者則預期這波普發政策將為觀光產業帶來顯著成長，各家飯店、旅行社也祭出超值優惠，希望刺激年底觀光買氣。

ITF台北國際旅展登場，不少民眾來搶便宜。（圖／TVBS）

ITF台北國際旅展吸引眾多民眾前來尋找旅遊優惠。搭配普發現金一萬元政策，許多人計劃將這筆錢用於國內外旅遊。有民眾表示，花東、墾丁恆春或宜蘭礁溪等地都是不錯的選擇，特別是冬季可以到礁溪泡溫泉。多數民眾認為一萬元足以安排三天兩夜的旅遊，如果想要更好的體驗，可以再額外添加一些預算。

廣告 廣告

旅行社業者林冠賢表示，他們與高鐵合作推出優惠，高鐵票加上住宿最低下殺到69折。高鐵假期旅遊課經理黃俊霖預估第四季的銷售量將較第三季成長20%，有機會達成全年430萬旅遊人次的目標。各家旅行社也紛紛推出吸引人的套裝行程，例如可樂旅遊推出高鐵北高含住宿每人不到3000元，易飛旅遊與華信合作推出金門澎湖買一送一，兩人費用不到一萬元。雄獅旅遊則鎖定跨年元旦市場，推出上山下海看日出的行程。

ITF台北國際旅展登場，業者搶搭普發萬元商機。（圖／TVBS）

ITF台北國際旅展登場，業者搶搭年末商機。（圖／TVBS）

除了交通套裝，飯店住宿和餐券也成為旅展焦點。飯店業者趙芝綺表示，搭配萬元普發預估可提升整體業績1至2成。天成集團原價57200元的飯店，旅展價格只要1萬多元。晶華知名自助餐廳提供7折起優惠，福泰旗下山形閣一泊二食在旅展期間現折2600元。凱薩大飯店則推出住宿最低1.4折的驚人優惠，還有機會抽中澳門來回機票。

各家業者從餐券、住宿到交通都推出多樣優惠，希望藉由普發一萬元政策的實施，刺激國旅市場買氣，為觀光產業帶來新一波成長動能。這些優惠方案不僅讓民眾能以更實惠的價格享受旅遊，也為台灣的觀光產業注入活力。

更多 TVBS 報導

線上旅展開搶！大地酒店「一泊一食」萬元有找 飯店餐券下殺67折

中秋國慶「2假期」卡好卡滿 旅展業者推非洲冒險新寵吸客

遊越遇強颱！女控旅行社帶團闖災區玩命 業者：出團前無旅遊警示

領不了！家長替兒登記普發一萬失敗 客服曝「這規則」解答

