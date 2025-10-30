萬元普發金「番外篇」！台新銀、玉山銀、元大銀加碼 iPhone17成抽獎熱門禮

利用銀行ATM領取萬元普發金，享受紅利放大之餘，也要避免個人資訊外流；示意圖。（Pixabay／Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke）

全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金將於11月5日開放網路預先登記，繼台北富邦銀行最早宣布加碼後，台新銀行、元大銀行和玉山銀行亦順勢加碼，有趣的是，能見一個熱門抽獎禮—iPhone17。

連續下了好幾天的大雨，一掃陰霾，今（30）日出了個大太陽。上週連假前確定普發萬元現金，許多銀行也動了起來，紛紛加碼相挺。自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至該所屬銀行，即可為自己爭取抽獎機會。

廣告 廣告

包括台新銀行、元大銀行和玉山銀行，同時推回饋金1～10萬元不等的加碼抽獎機會，放大民眾荷包。有趣的是，iPhone 17成為熱門抽獎禮，多數銀行加碼抽獎禮都能看見「它」的身影。

此外，銀行主體也趁這次機會爭取客源，例如上述3大銀行針對開設數位帳戶也提供優惠。且有鑑於詐騙猖獗，各銀行網站都有登錄詳細說明，享受紅利放大之餘，也要注意個人資訊不外流原則。

更多鏡週刊報導

新臺幣鈔券改版沸沸揚揚之餘 央行首度表態納管穩定幣發行

能源週新趨勢／強化電力穩定性！ 台達電攻AI伺服器電力儲能需求

東京車展直擊／鴻海操刀揮軍東京移動展 直擊夏普最新概念車LDK＋