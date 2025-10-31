萬元有找懶人洗地板幫手 DIKE S2 高效自清潔洗地機吸拖合一 深層管道自清潔

家裡有毛孩、小孩，或是常常外帶鹹酥雞、手搖飲回家的人，地板清潔很容易變成每天都要面對的差事。最近雙全國際獨家代理的 3C 生活品牌 DIKE，正式推出 DIKE S2 高效自清潔洗地機，主打「吸、拖、洗」一次完成，還把過去最麻煩的滾刷、管道清潔變成自動化。

DIKE S2 的清潔能力以吸拖同步為核心。官方資料說明吸力為 17,000 Pa，搭配洗地刷頭每分鐘約 450 次的高頻動作與雙倍恆壓刮刀結構，並以約 18 N 的下壓力貼地刮除多餘水漬，降低清掃後殘留痕跡的機會；邊角處理則交由毫米級三貼邊刷頭補齊。就規格面來看，這樣的設計是要把「濕污與固態碎屑並存」的日常清潔需求一次處理完，減少二次清潔。

這次的重點還包括自我清潔方案，S2 在機身端導入深層管道沖洗，並搭配可自清潔底座：由於主機馬達達到 IPX7 防水等級，使用時可將主機連同滾刷置入水中，一鍵啟動後讓水流沖刷管道、滾刷與刷座，降低內部殘留造成的異味與吸力衰退。

若僅要處理滾刷，底座以 70 °C 熱水清洗並用 70 °C 熱風烘乾，結合 3D 仿手搓結構與約 8,000 顆微粒，針對油垢與黏漬做深層處理。這套組合等於把裝置端的保養程序常態化，降低人工拆洗頻率。

在操作與人體工學上，S2 採水箱下置與「三點一線」結構以調整重心，並提供向前驅動的自動牽引力。雖然機身標示為 3.9 公斤，官方說明實際推拉手感約等同 900 公克，實測手感非常輕盈。

轉向方面具所謂黃金 90° 轉向軸，左右各 45°；加上 180° 躺平可深入床底、櫥櫃底。電池為 2600 mAh，最長續航約 40 分鐘，並以降噪風道設計使運轉音量小於 73 分貝。

從產品定位來看，DIKE S2 的重點在於以較完整的自清潔流程補齊吸拖機在長期使用中的最被在意的點，同時維持吸拖同步與邊角清潔覆蓋。對需要穩定清潔效率、又在意裝置本身清潔維護的使用者，這樣的組合相當貼心。

DIKE S2 建議售價為 NT$ 10,500，雙全生活館官網特價 NT$ 8,490；另有至 10/31 的加碼活動，限量 10 名加贈市值 NT$ 7,990 的 DIKE 醫院級空氣清淨機，通路包含雙全生活館與線上電商、實體門市等。

