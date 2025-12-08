萬元獎金等你拿！「2025新北城市建築美學繪畫比賽」報名開跑 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】建築外觀猶如堆疊書籍的新北市立圖書館總館，除了構築融合傳統與數位的新北市美學地標，更利用建築立面突出的玻璃窗打造了7個充滿異國特色的「世界之窗悅讀角」，創意裝潢風格，顛覆人們對「傳統圖書館」的想像。為推動建築教育向下扎根，新北市立圖書館特別與新北市建築師公會合作，舉辦「2025新北城市建築美學繪畫比賽」，邀請全國高中職學生用繪畫的方式記錄圖書館的參觀經驗，第一名可獲得2萬元的獎金。

廣告 廣告

建築外觀猶如堆疊書籍的新北市立圖書館總館。(圖/新北市立圖書館提供)

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，配合新北市推動城市新美學，圖書館除了結合在地特色文化，在各區打造別具風格的閱讀空間，總館6樓並設置「與建築對話」主題專區，將建築美學的概念，延伸至日常生活中。另外，為推動建築美學教育向下扎根，12月25日特別與新北市建築師公會合作，舉辦「2025新北城市建築美學繪畫比賽」，邀請全國高中職學生探索新北市圖書館總館的建築空間特色，並透過繪畫方式記錄參觀後的感受，培養學生的建築美感與空間素養，讓建築美學與藝術教育激盪出創意火花。

「2025新北城市建築美學繪畫比賽」報名日期自即日起至12月22日止。（圖/新北市立圖書館提供）

「2025新北城市建築美學繪畫比賽」12月25日(四)將於新北市立圖書館總館舉辦，參賽作品經評審後，第一名可獲得獎金2萬元、第二名8千元、第三名6千元、優選3千元、佳作1千元，以上得獎者皆可獲得獎金和獎狀。新北市立圖書館表示，本次參加對象為全國各高中（職）在學學生，報名日期自即日起至12月22日止。詳細報名資訊請至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw)，洽詢電話：(02)29537868轉8015。