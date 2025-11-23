萬元變大餐 為五臟廟開趴

如果你對國旅興趣缺缺，「普發一萬」還能做什麼？打賞一下五臟廟也不錯！全台各大飯店瞄準普發一萬商機，搭配即將到來的耶誕及跨年檔期，堪稱精銳盡出，漢來單筆滿2000元即可抽「萬元餐飲抵用券」，台北美福累計滿萬送6千元餐飲兌換券，就怕你不來！

漢來美食旗下擁有島語、漢來海港、名人坊、漢來上海湯包、上菜片皮鴨專賣店及溜溜酸菜魚等多個品牌，當然不會缺席，今年配合普發一萬登場，搭配自家「來美食APP」集點，單筆滿2000元即可抽獎，有機會抽中「萬元餐飲抵用券」，活動期間消費愈多，中獎機率愈高，鼓勵會員以美食迎接普發紅利。

台北美福大飯店則端出「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，集結館內米其林星級台菜「米香」、經典粵菜「潮粵坊」、頂級義式「GMT」及日本料理「晴山」等四大主題餐廳，消費滿萬贈送價值最高6680元的「波士頓龍蝦海鮮湯」兌換券，或是提供最優惠約67折的萬元六人套餐，雙軌並行，怎樣都划算。

台北君悅酒店則是直接把「餐飲金」放大1.3倍，明年1月底前，每周一至周三全館餐廳皆可以1千元抵用1300元，至多以6000元能折抵7800元餐飲消費金額，現省1800元，近期凱菲屋還與馬來西亞合作，推出限定的「馬來美饌‧經典再現」活動，在台灣就能大啖大馬佳餚。

天成集團旗下台北花園大酒店，推出「放大現金鈔能力」餐飲優惠，凡於館內PRIME ONE牛排館、饗聚廚房、花園thai thai及翠庭中餐廳用餐，結帳時主動出示官方網站、社群平台或新聞活動資訊頁面截圖，並以現金全額付款，即可享放大25％優惠，現金2000元可折抵2500元餐飲消費，放大普發現金購買力。

高雄萬豪酒店館內的九大餐廳，此次全面加入「搶奪」普發一萬陣容，即日起至12月14日單筆消費滿5000元（不適用皇豪中餐廳包廂消費），即可獲贈2張面額500元之餐飲抵用券，滿10000元贈送4張，以此類推，抵用券亦可於全館餐廳使用，單筆滿1000元即可折抵乙張，滿2000元折抵兩張，折抵無上限。

高雄洲際酒店配合開幕4周年，加上普發萬元政策，也有限時特賣禮券「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」，可以售價4444元超值價格購入票券，即可獲雙倍額度8888元餐食消費金，可於2026年1月2日至6月30日平日午晚餐期間，於館內四間餐廳使用，彈性相當大。