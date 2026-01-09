萬元起收！馬年限定精品包：Longchamp、MK…TB小馬包超討喜，可愛到直接開搶

（圖／品牌提供）

每到農曆新年，各大品牌推出”生肖限定包款”總是讓人心動，把生肖、祝福與時髦感揉合得剛剛好，今年的馬年限定系列更是全面開跑—駿馬不再只是圖騰，而是化身為風格宣言：自由、優雅、帶點玩心，還要能天天背出門。對這一波馬年輕奢精品包的共同亮點：可愛但不幼稚，好搭又有話題，完全命中年節想換新包的心！

馬年輕奢精品包：Tory Burch

Tory Burch 向來擅長在優雅與實穿之間取得平衡，馬年特別系列更是把生肖精神轉化為輕鬆好駕馭的設計語言。系列以馬所象徵的優雅、獨立與力量為靈感，透過豐富材質與色彩，為新年造型注入自信氣場。

（圖／品牌提供）





最吸睛的莫過於絨面革小馬包款，雕塑感輪廓勾勒出駿馬飛揚的姿態，玩趣卻不失質感，背上身立刻成為穿搭亮點。酒紅色調同樣是本系列關鍵字，KIRA肩背包以立體菱格紋絎縫搭配雙T Logo，在節慶氛圍中閃耀低調光澤；LEE RADZIWILL酒紅色肩背包則以流暢線條與細膩皮革詮釋成熟魅力，濃郁色澤不只應景，更象徵新年一往無前的好兆頭。

TORY BURCH_小馬造型迷你包／23,000元，Lee Radziwill 肩背包／33,800元，馬年限定Ella 迷你托特包／12,400元（圖／品牌提供）





馬年輕奢精品包：Longchamp

說到馬，Longchamp絕對是最有發言權的品牌之一。今年為迎接馬年，品牌以經典奔馬標誌為主角，推出紅色系限定系列，並同步釋出充滿故事感的主題形象。

（圖／品牌提供）





金色奔馬躍上胭脂紅與勃根地紅的Le Roseau包款，色彩濃郁卻不張揚，完美呼應農曆新年象徵的活力、守護與新生。特別的是，這次的馬匹不走嚴肅路線，而是以帶點童趣的姿態現身，彷彿從記憶深處奔馳而來，讓整個系列多了一份溫度與想像空間。這種既優雅又有玩心的法式表現，正是Longchamp最迷人的地方。

Longchamp Le Roseau系列 手提包（圖／品牌提供）





馬年輕奢精品包：MICHAEL KORS

如果喜歡新年就是要熱鬧、要喜氣，Michael Kors 2026新年系列絕對能滿足你，以丙午馬年的蓬勃活力為靈感，品牌直接把色彩繽紛的小馬請上經典包款～

從精巧的Laila Bag、線條俐落的Jana Bag，到實用度滿分的Jordi小折包，每一款都洋溢著「萬馬奔騰」的祝福寓意。小馬圖騰姿態各異，活潑卻不失時尚感，讓包款瞬間多了話題性，同時也非常適合日常搭配。

MICHAEL KORS JANA咖啡色經典LOGO印花肩背提包／10,000元，JORDI紅色肩背提包／15,000元＋包款掛飾／1,700元，LAILA咖啡色經典LOGO印花肩背提包／16,300元（圖／品牌提供）





今年馬年輕奢精品不再只是為了「應景」，而是更懂得如何融入日常生活。無論偏好優雅、童趣或繽紛活力，這些限定系列都能在新年替你的穿搭加分，也為新的一年，背上一點好運與自信。

