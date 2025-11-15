萬兵待命！ 美將展開「南方之矛」打毒品恐怖份子 川普：已下決定

美國「福特號」航空母艦打擊群已經至加勒比海待命 (圖／達志影像路透社)

美國從9月初以來，不斷打擊涉及運毒的委內瑞拉船隻，近期美軍最大航艦「福特號」航空母艦打擊群，已經開進加勒比海，上萬兵力待命。美國防長，更把行動命名為代號「南方之矛」。美國總統 川普，也對此做出回應，強調他差不多拿定主意了。

川普總統在空軍一號上接受提問時表示，他對委內瑞拉「差不多已拿定主意」，但拒絕透露具體內容。這番語帶含糊的談話，加上美軍大規模部署，引發了外界對美國可能對委內瑞拉採取軍事行動的擔憂。

五角大廈發布的新照片顯示，世界上最大、最具殺傷力的航空母艦「福特號」與三艘驅逐艦緊密編隊，同時有一架B-52轟炸機和多架戰鬥機在頭頂呼嘯而過。華盛頓郵報報導指出，美國正在「認真權衡」對委內瑞拉發動空襲，甚至考慮地面行動。

美國已對涉嫌販毒船隻發動至少20次致命打擊，造成至少80人死亡，但尚未提供任何公開證據證明這些船隻確實走私毒品。分析師認為，川普真正的目標很可能是推翻委內瑞拉總統馬杜洛的政權。

面對這一局勢，馬杜洛用西班牙文夾雜英文高喊「和平，和平，和平才是秩序，秩序就是和平，不要戰爭」，表達了對可能爆發衝突的擔憂。

戰略暨國際研究中心研究員分析認為，美國對委內瑞拉動武的機率在40%至60%之間，顯示目前局勢的不確定性和潛在風險。

